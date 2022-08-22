Вэл Килмер: 10 интересных фактов о жизни и карьере актера

Вэл Килмер — один из самых узнаваемых актеров Голливуда вот уже почти 40 лет. Он сыграл много запоминающихся ролей, продолжает писать стихи, картины, а также занимается благотворительностью. Мы решили изучить интересные факты из жизни звезды.

1. В детстве семья Килмера наняла в качестве няни ветерана Вьетнама. Мужчина вернулся с все еще продолжавшейся войны, проработал какое-то время в семье актера, а потом нашел другую работу. По словам Килмера, после этого связь была потеряна.

2. В 1987 году Килмер выпустил первый сборник стихотворений под названием «Мой рай после пожара». Он продолжает писать стихи до сих пор.

3. Актер прославился за счет своей роли в «Лучшем стрелке». После этого знаменитый режиссер Оливер Стоун позвал его сыграть Джима Моррисона в байопике The Doors. Килмер невероятно хорошо влился в этот образ. Он не просто был визуально похож на Моррисона. Участники группы были ошеломлены, насколько похожи их голоса. Все песни в фильме Килмер пел сам.

4. На съемках The Doors Килмер сломал левую руку, когда бросился в толпу. После этого у него на локте появилось ненормальное утолщение, увидеть которое можно, например, в фильме «Схватка».

5. Во время съемок фильма «Улицы крови» Килмер подружился с рэпером 50 Cent. Их объединила общая любовь к винтажным машинам. В итоге 50 Cent купил и подарил актеру Chevy Impala 1965 года.

6. Для съемок в фильме «Поцелуй навылет» Килмеру пришлось сбросить 23 килограмма. Дело в том, что до этого он играл тучного царя Македонии Филиппа в «Александре» Оливера Стоуна.

7. Килмер давно является членом Комиссии штата Нью-Мексико по вопросам кино. Организация борется за то, чтобы съемки фильмов чаще проходили не в Лос-Анджелесе, а в их штате.

8. В 2010 году Килмер заявил о том, что будет баллотироваться на пост губернатора Нью-Мексико. Правда, позже он свою кандидатуру снял.

9. В 2014 году Килмер потерял голос после нескольких операций, призванных победить рак гортани. Это был сильный удар для актера. Килмер продолжил заниматься творчеством, не требующем голоса, и даже иногда сниматься в фильмах.

10. В 2021 году компания Sonantic благодаря уникальному алгоритму смогла воссоздать голос актера. Сначала они использовали для обучения ИИ записи из фильмов с актером, но их не устроил результат. Поэтому они решили сгенерировать голос Килмера с помощью 40 уникальных алгоритмов. Цель компании — не только продемонстрировать свои технологии, но и вернуть голос их кумиру. Сам Килмер тесно сотрудничал с компанией и надеется, что скоро сможет применить разработку на практике.