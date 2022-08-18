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Киноафиша Новости Диана Спенсер в центре внимания: доступны отзывы о документальном фильме «Принцесса»

Диана Спенсер в центре внимания: доступны отзывы о документальном фильме «Принцесса»

18 августа 2022 14:44
Диана Спенсер в центре внимания: доступны отзывы о документальном фильме «Принцесса»

Это первая документальная лента о жизни принцессы Дианы за долгое время.

На днях канал HBO представил документальную картину «Принцесса», посвященную жизни Дианы Спенсер. Режиссером фильма является номинант на премию «Оскар» Эд Перкинс, наиболее известный по фильмам «Паршивая овца» и «Скажи мне, кто я». Вместе с ним над проектом работали обладатель премии «Оскар» Саймон Чинн, который известен благодаря фильмам «Человек на проволке» и «В поисках сахарного человека», а также лауреат премии «Эмми» Джонатан Чинн.

С таким авторским составом неудивительно, что публика тепло приняла «Принцессу». Один из зрителей написал:

«Принцесса» — мощный фильм, хотя мы пережили эти события много лет назад. Это все еще очень больно и шокирующе!».

Другой зритель метко отметил:

«Принцесса» — увлекательное зрелище. Без актеров, без сценария, без озвучки и повествования. Только подлинные архивные кадры, соединенные вместе, чтобы рассказать историю. Зная, как всё закончится, Чарльз и Диана выглядят так грустно вместе. Их лица говорят сами за себя».

После просмотра многие зрители в соцсетях начали снова выражать свою неприязнь к принцу Чарльзу:

«Смотрю «Принцессу» на HBO Max и все еще настаиваю на том, что принц Чарльз — плохой человек».

«Когда я вижу, как Чарльз смотрит на Диану, когда кто-то уделяет ей больше внимания, я хочу ударить в лицо».

Премьера документального фильма продолжительностью 1 час 49 минут состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2022 году. После 25-й годовщины трагической смерти принцессы Дианы фильм был выпущен 13 августа на сервисе HBO Max.

Фото: HBO
Юрий Липский
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