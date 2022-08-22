Стартовали съемки нового сезона детективного сериала «Ищейка»

На днях в Сочи стартовали съемки седьмого сезона многосерийного детектива «Ищейка», получившего название «Кушнир». Новостью о начале производства торжественно поделилась в одной из своих социальных сетей исполнительница главной роли Анна Банщикова, подкрепившая сообщение рядом закадровых медиаматериалов. Ниже приведено сопроводительное сообщение актрисы:

«С новым названием, в новой локации и с новыми актерами, которых вы все знаете и очень любите! Команда Александры Ивановны становится больше. А съемки будут проходить в Сочи и Геленджике. Пожелайте нам удачи!»

В сериале рассказывается о начальнице уголовного розыска Александре Кушнир, умеющей ловко балансировать между работой и семьей. Вместе со своей профессиональной командой она раскрывает даже самые сложные и запутанные дела. О чем будет продолжение, пока неизвестно.

Постановкой эпизодов занимается Андрей Головков, снявший четвертый, пятый и шестой сезоны. В основной актерский состав вошли Анатолий Гущин, Максим Лагашкин, Эдуард Чекмазов, Денис Бургазлиев, Василий Буткевич, Анастасия Великородная и многие другие.

Премьера предварительно намечена на осень 2023 года.