Новое переосмысление «Ромео и Джульетты»: появились новые кадры из фильма «Розалина»

На изображениях запечатлены герои Кейтлин Дивер, Изабелы Мерсед и Кайла Аллена.

Студия 20th Century опубликовала подборку официальных кадров из костюмированной романтической комедии «Розалина», являющейся юмористическим переосмыслением «Ромео и Джульетты». На представленных изображениях запечатлены основные действующие лица ленты в исполнении Кейтлин Дивер («Образование»), Изабелы Мерсед («Дора и Затерянный город») и Кайла Аллена («Вестсайдская история»).

В экранизации книги Ребекки Серл знаменитый шекспировский сюжет представят с совершенно неожиданной точки зрения. Главная героиня — прогрессивная кузина Джульетты (Мерсед) по имени Розалина (Дивер), имевшая романтические отношения с красавцем Ромео (Аллен) гораздо раньше двоюродной сестры. Когда юный Монтекки бросает Розалину ради любви всей жизни, обиженная девушка строит коварный план и всячески пытается помешать их союзу.

В остальной актерский состав картины Карен Мэйн («Да, боже, да») вошли Шон Тил, Минни Драйвер, Антон Александр, Брэдли Уитфорд, Кристофер Макдональд, Генри Хантер Холл, Мелуд Мурад Бенамара и Нико Хирага. Адаптировали литературный первоисточник сценаристы «500 дней лета» Скотт Нойстедтер и Майкл Х. Уэбер, а в числе исполнительных продюсеров заявлен Шон Леви («Проект «Адам», «Главные герой», «Очень странные дела»).

Релиз «Розалины» состоится 14 октября эксклюзивно на видеосервисе Hulu.