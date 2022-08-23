Sony готовит экранизацию видеоигры «Жизнь после»

После успеха приключенческого боевика «Анчартед: На картах не значится», заработавшего в мировом прокате свыше $400 млн, студия Sony решила закрепить свой успех еще одной экранизацией видеоигры — в производство запущена киноадаптация постапокалиптического хоррор-экшена «Жизнь после» (Days Gone). Кроме того, уже назван актер, претендующий на главную роль. По данным Deadline, PlayStation Productions рассматривает на ведущий образ Сэма Хьюэна, известного по главной мужской роли в сериале «Чужестранка».

Разработку сценария поручили Шелдону Тернеру, номинированному на премию «Оскар» за драму Джейсона Райтмана «Мне бы в небо». Ранее Тернер также участвовал в создании кинокомикса «Люди Икс: Первый класс».

В оригинальной видеоигре «Жизнь после» рассказывается о похождения бывшего члена байкерского клуба Дикона Ст. Джона. События разворачиваются губительной глобальной пандемии. Одинокий главный герой колесит по северо-западу Тихоокеанского побережья, попутно сражаясь с агрессивно настроенными мутантами и одичавшими людьми в надежде найти свою давнюю возлюбленную, которая, возможно, уже мертва. Сообщается, что предстоящий фильм станет признанием в любви к фильмам о мотоциклистах.