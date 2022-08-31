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Киноафиша Новости Потенциальный второй сезон «Милых обманщиц: Первородный грех» будет посвящен новым тайнам

Потенциальный второй сезон «Милых обманщиц: Первородный грех» будет посвящен новым тайнам

31 августа 2022 15:38
Потенциальный второй сезон «Милых обманщиц: Первородный грех» будет посвящен новым тайнам

Комментарий на этот счет дала одна из создателей сериала.

Десятисерийный первый сезон молодежного детектива «Милые обманщицы: Первородный грех» уже полностью доступен на сервисе HBO Max. Многим интересно, будет ли у проекта продолжение и если да, то в какую сторону авторы направят повествование.

Дело в том, что в концовке были закрыты все сюжетные линии — подросткам удалось разобраться с загадочным убийцей и раскрыть жуткую трагедию двадцатилетней давности. Все антагонисты наказаны, а единственным незавершенным элементом осталась тема с тайным сводным братом Анджелы Уотерс (Габриэлла Пиццоло), но в целом же все концы сведены.

По словам исполнительного продюсера Линдси Кэлхун Бринг, сказанным накануне порталу TVLine, в этом и состояла главная задача — предоставить зрителям полностью законченную историю:

«Для нас было важно, будь то длинное кабельное шоу или мини-сериал, полностью раскрыть за сезон историю и все тайны. Я и Роберто Агирре-Сакаса [креативный куратор проекта] любим законченные сюжеты, поэтому мы постарались дать ответы на все вопросы».

В случае, если проект получит продление, авторы не будут обнулять актерский состав по формату антологий, а продолжат развивать уже знакомых героев с прежними исполнителями. По признанию Агирре-Сакасы, у него уже есть определенные мысли насчет потенциального второго сезона. Если он действительно состоится, то зрителям покажут нечто новое, но с теми же действующими лицами.

Фото: HBO Max
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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