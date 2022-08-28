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Киноафиша Новости Логика вышла из чата: как могли закончиться 5 популярных фильмов, если бы герои как следует подумали

Логика вышла из чата: как могли закончиться 5 популярных фильмов, если бы герои как следует подумали

28 августа 2022 12:00
Логика вышла из чата: как могли закончиться 5 популярных фильмов, если бы герои как следует подумали

Эдвард не стал общаться с Беллой, а Джек выжил — какой финал мог бы быть у любимых картин, если бы герои включили логику.

Зрители нередко испытывают раздражение из-за нерациональных поступков персонажей. А что бы было, если бы герои повели себя иначе? Давайте пофантазируем о том, каким мог бы быть финал этих известных фильмов.

Красотка (1990)

Мало кто знает, но любимая всеми комедия изначально задумывалась как драма о проституции. Эдвард должен был высадить девушку из машины в каком-то грязном переулке с пачкой денег и уехать. А в финале Вивьен могла умереть от передозировки. Оптимистичная концовка «Красотки» хоть и нравится нам, но представляется менее логичной. Трудно поверить в то, что финансовый магнат мог влюбиться в девушку с панели и взять ее в жены.

Логика вышла из чата: как могли закончиться 5 популярных фильмов, если бы герои как следует подумали
Красотка

Титаник (1997)

С самого выхода фильма в Сети появилось множество фанатских теорий о том, что Джек и Роза могли комфортно разместиться вдвоем на двери — импровизированном плоту. Зрители рисовали схемки с тем, как оба героя расположились бы в разных позах, чтобы не утонуть. Уж очень всем хотелось «спасти» молодого Леонардо Ди Каприо, ведь многим казался нелогичным такой печальный финал. Однако в честь 20-летия «Титаника» Джеймс Кэмерон развенчал все мифы, объяснив, что намеренно выбрал доску, которая может выдержать лишь одного, а крепление спасательных жилетов к плоту убило бы Джека гораздо быстрее из-за низкой температуры под водой. Любимый всеми герой погиб, потому что так было написано в сценарии, а значит, обсуждать другое развитие сюжета, по мнению режиссера, и вовсе бессмысленно.

Логика вышла из чата: как могли закончиться 5 популярных фильмов, если бы герои как следует подумали
Титаник

Сумерки (2008)

Самый логичный финал «Сумерек» был бы, если бы Эдвард не стал общаться с Беллой. Как мы помним, его больше всего привлекали в девушке ее сильный манящий запах крови и загадка, поскольку Эдвард не мог прочесть мысли Беллы. Однако есть много причин, почему его одержимость мрачной девушкой не имеет смысла. Она опасна для его вегетарианства, то есть Эдвард подставляет не только себя, но и весь клан Калленов. Не говоря уже о том, что Белла и сама рискует, ведь возлюбленный и сам признается, что теряет с ней контроль. Близость с Беллой может поставить под угрозу ее собственную жизнь. Так что Эдварду следовало бы просто уехать в поисках томной вампирши, а не продолжать встречаться с героиней всех дальнейших бед его жизни.

Логика вышла из чата: как могли закончиться 5 популярных фильмов, если бы герои как следует подумали
Сумерки

Исчезнувшая (2014)

Финал, в котором Ник остается с Эми, кажется уж совсем нелогичным. Они подавляли друг друга, муж изменял жене, а та, в свою очередь, инсценировала свою смерть и даже убила человека. Ник объясняет свое решение тем, что не может оставить ей ребенка на воспитание, чтобы не загубить его детство. Но неужели герой Бена Аффлека действует из побуждений отцовского инстинкта? Очень уж слабо в это верится. Кажется, что Эми права: Ник действительно нравится себе только тогда, когда он с ней. В «Исчезнувшей» показаны нездоровые отношения в браке, которые и являются нормой для каждого из супругов.

Логика вышла из чата: как могли закончиться 5 популярных фильмов, если бы герои как следует подумали
Исчезнувшая

Гнездо (2019)

Еще один кинопортрет разрушающегося брака. В финале супруг — герой Джуда Лоу — приходит домой, кается, и вся семья молча сидит за столом. Концовка кажется какой-то странной и непонятной. Постепенно в фильме усиливается саспенс, но сюжет так и не приходит к громогласному завершению, оставляя зрителей с многоточием и вопросительными знаками вместо жирной точки. Объяснить это можно так: ненасытный и амбициозный Рори терпит поражение в погоне за большими потребностями и понимает, что, кроме семьи, у него ничего нет.

Логика вышла из чата: как могли закончиться 5 популярных фильмов, если бы герои как следует подумали
Гнездо
Фото: Legion-Media
Ольга Корф
Ольга Корф
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