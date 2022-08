Уиллем Дефо получил роль в фильме «Мужчина в моем подвале»

Уиллем Дефо подобрал для себя новую роль. Согласно Deadline, актер договорился о съемкаъ в экранизации романа Уолтера Мосли «Мужчина в моем подвале» (The Man in My Basement), где его экранным партнером выступит звезда сериала «Страна Лавкрафта» Джонатан Мэйджерс.

В центре сюжета предстоящей ленты окажется афроамериканец Чарльз Блейк (Мэйджерс), который вот-вот лишится своего родового гнезда, однако положение неожиданно спасает эксцентричный белый джентльмен Эннистон Беннет (Дефо), предложивший домовладельцу выгодную сделку по аренде подвала. После того как главный герой соглашается, между ним и загадочным богачом с европейским акцентом устанавливаются сложные отношения.

В дополнение к ведущей роли Мэйджерс выступит исполнительным продюсером киноадаптации, а финансирование картине обеспечит компания Heritage Pictures. Постановкой по сценарию, написанному в соавторстве с Мосли, займется дебютантка Нади Латиф.

В числе ближайших проектов Дефо значатся новый фильм Уэса Андерсона «Город астероидов», сатира Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», вестерн Уолтера Хилла «Умереть за доллар», семейное фэнтези «Легенда об Очи», а также экранизация романа «Девочка Gonzo»/ Мэйджерса можно будет увидеть в авиационном эпике «Двойная петля», триквеле «Крида», «Человеке-муравье и Осе: Квантомания» и ряде других блокбастеров Marvel. Сейчас он снимается в драме «Мечта попасть на обложку журнала».