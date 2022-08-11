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«Джокер 2»: что известно о сиквеле на данный момент

11 августа 2022 13:19
«Джокер 2»: что известно о сиквеле на данный момент

Все детали в одном материале.

Клоун-принц преступного мира Готэма в исполнении Хоакина Феникса в скором времени вернется на большие экраны, но чем больше о сиквеле «Джокера» просачивается подробностей, тем страннее он выглядит; но это, разумеется, на первый взгляд. Если углубиться, похожая ситуация была и с оригинальным фильмом 2019 года. Все дело в творческом подходе.

Во время работы над «Джокером» режиссер Тодд Филлипс и сценарист Скотт Сильвер вдохновлялись «Таксистом» и «Королем комедии» Мартина Скорсезе, что очень хорошо заметно — помимо сюжетных оммажей, даже действие перенесено в тот же период, в 1980-е. Зрителям продемонстрировали яркий портрет трансформации подавленного одиночки в убежденного социопата.

В итоге ставка Филлипса сыграла даже лучше, чем он мог себе вообразить. Картина заработала свыше миллиарда и была выдвинута в одиннадцати категориях на премию «Оскар», из которых две забрали Феникс и композитор Хильдур Гуднадоуттир. На волне такого громкого успеха разговоры о сиквеле появились практически сразу, но долгое время студия Warner Bros. ничего не подтверждала. В мае этого года, однако, продолжение вышло на официальный уровень: постановщик анонсировал возвращение Феникса и огласил официальное название — «Безумие на двоих» (Folie à Deux). Таким термином в психологии раньше обозначали индуцированное бредовое расстройство, при котором безумие разделяется между двумя или даже несколькими лицами с тесными эмоциональными связями. За свою работу артист получит $20 млн.

Центральную женскую партию получила Леди Гага. Многие западные инсайдеры прочат ей образ Харли Квинн. Пока эти неофициальные сведения идеально сочетаются с подзаголовком. Сообщается также, действие фильма развернется в психиатрической лечебнице Аркхем. Удивляет то, что «Джокера 2» позиционируют как мюзикл с песнями и танцами. По сути, Филлипс включил музыкальные номера еще в оригинальный фильм, но в сиквеле это обретет больший масштаб.

Из актеров в продолжение также вернется Зази Битц, сыгравшая Софи Дюмон — соседку Артура Флека, с которой он вообразил роман. Съемки начнутся уже в декабре этого года, а релиз намечен на 4 октября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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