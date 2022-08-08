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Киноафиша Новости Дэнни Трехо сыграет Фернана Магеллана в историческом фильме «1521»

Дэнни Трехо сыграет Фернана Магеллана в историческом фильме «1521»

8 августа 2022 10:56
Дэнни Трехо сыграет Фернана Магеллана в историческом фильме «1521»

В картине расскажут о битве при Мактане.

Голливудский ветеран Дэнни Трехо присмотрел себе неожиданную роль. Согласно эксклюзиву портала Variety, звезда «Мачете» и его сиквела воплотит образ легендарного португальского мореплавателя Фернана Магеллана в историческом эпике «1521», в котором расскажут о доколониальной эре Филиппин и битве при Мактане.

В предстоящей картине зрителям осветят суровое приключение Магеллана, совершившего вместе с испанской экспедицией первое в мире кругосветное путешествие. Он оказался в числе первых европейцев, покоривших Азию. Главному герою удалось добраться до архипелага, известного сейчас как Филиппины, но там его ожидала не очень радушная встреча с местным непокорным вождем Дату Лапу-Лапу (Майкл Копон). Он упорно сопротивлялся колонизации, в результате чего оккупанты были поражены и потеряли своего лидера в печально известной битве при Мактане 27 апреля 1521 года.

В фильме также будет вспомогательная сюжетная линия при участии молодой островитянки и испанского солдата. Этих персонажей воплотят Беа Алонсо («Четыре сестры и свадьба») и, соответственно, Гектор Дэвид – младший («Песок»). Также в фильме снимется Марисель Лакса-Пангилинан.

Постановкой фильма займется упомянутый выше Майкл Копон. Сценарий написала Мэри Крелл-Оиси. Съемки «1521» начнутся уже в этом месяце на территории острова Палаван.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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