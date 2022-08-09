Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик

5 августа состоялась долгожданная премьера Netflix « Песочный человек » по одноименному комиксу Нила Геймана . Рассказываем все, что вам нужно знать об исполнителе главной роли Томе Старридже .

Наследник актерской династии

Кажется, будущее Тома Старриджа было предопределено. Актер родился в Лондоне в 1985 году в семье режиссера Чарльза Старриджа и актрисы Фиби Николлс. Бабушка и дедушка по материнской линии Фейт Кент и Энтони Николлс также были актерами.

Неудивительно, что Старридж рано попал на съемочную площадку. Когда ему было 10 лет, отец взял его на роль сына главного героя в свой мини-сериал «Путешествия Гулливера».

Однако далее в карьере актера последовал перерыв, ведь он не был уверен в том, что хочет связать свою жизнь с кино. Старридж поступил в престижный пансион в Лондоне — Винчестерский колледж. Однако от судьбы не уйдешь, и вскоре Том вернулся на съемочную площадку.

Старридж обошел на прослушивании полторы тысячи актеров, чтобы получить роль в «Песочном человеке».

Кристен Стюарт и Том Старридж на Каннском фестивале (2022)

Фильмография

В 2004 году на экраны вышло сразу два фильма с участием юного Старриджа: экранизация романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия» и снятая по роману У. Сомерсета Моэма драма «Театр». После этого о Старридже заговорили как о восходящей звезде, а его следующая работа — триллер об убийстве в закрытой школе для мальчиков «Читая мысли», где Старридж снялся вместе с Эдди Редмэйном, — закрепила его успех. После роли второго плана в музыкальной комедии «Рок-волна» Старридж сыграл главную роль в мелодраме «В ожидании вечности».

В 2012 году Том сыграл в номинированном на «Золотую пальмовую ветвь» роуд-муви «На дороге». Его персонаж был вдохновлен образом писателя-битника Аллена Гинзберга. В 2015 году Старридж сыграл одну из главных ролей в обласканной критиками мелодраме Томас Винтербергег «Вдали от обезумевшей толпы». Далее последовала главная роль в историческом сериале «Пустая корона», где Старридж перевоплотился в короля Генриха VI, а его коллегами по проекту стали Бен Уишоу, Джереми Айронс, Том Хиддлстон и Бенедикт Камбербэтч.

В 2022 году вышло сразу два крупных сериала с актером: «Ирма Веп» и «Песочный человек».

Помимо кинокарьеры, Старридж активно проявляет себя на театральных подмостках. Актер дважды становился номинантом театральной премии «Тони», а также стал обладателем премии «Театральный мир» за выдающийся дебют на Бродвее.

Вдали от обезумевшей толпы

Том Старридж и Сиенна Миллер

Несмотря на то что в разное время в прессе появлялись слухи о романах Старриджа с Кэри Маллиган и Эбигейл Бреслин, а в 2022 году поклонники были взбудоражены фотографиями, на которых актер целует модель Алексу Чанг, достоверно известно лишь о двух его романах. Первые громкие отношения продлились два года — Старридж встречался с актрисой Камиллой Белль.

Однако самым известным романом актера стали отношения с Сиенной Миллер. Пара начала встречаться в марте 2011 года, после того как Миллер рассталась с Джуд Лоу, с которым они то разрывали отношения, то снова сходились. В том же году Старридж и Миллер объявили о помолвке. В 2012 году у актеров родилась дочь Марлоу Оттолин Лэйнг Старридж. Однако, несмотря на кажущееся благополучие, роман все-таки не закончился свадьбой — в 2015 году актеры расстались. Сейчас Старридж много времени проводит с дочкой.

Том Старридж с Сиенной Миллер и дочерью

Интересные факты о Томе Старридже

У Тома есть младший брат Артур и младшая сестра Матильда, которые также выбрали актерскую профессию.

Старридж учился в одном классе с Робертом Паттинсоном, с которым и по сей день дружит.

В 2008 году актер должен был сыграть главную роль в научно-фантастическом фильме «Телепорт», но в итоге роль досталась Хейдену Кристенсену.

Старридж обошел на прослушивании полторы тысячи актеров, чтобы получить роль в «Песочном человеке».

Том Старридж, Сиенна Миллер и Роберт Паттинсон

Песочный человек

Сериал «Песочный человек», основанный на комиксе Нила Геймана, рассказывает о повелителе снов Морфее, который попал в плен к оккультисту Родерику Берджессу. Проведя в заточении долгие годы, Морфей все-таки вырывается на свободу, и теперь ему предстоит адаптироваться в мире, который за время его отсутствия сильно изменился, и навести порядок в Царстве Сновидений. Морфею предстоит отыскать потерянные артефакты и даже спуститься в ад, чтобы вернуть былую силу.