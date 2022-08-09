Том Старридж: Песочный человек, одноклассник Паттинсона и просто мрачный красавчик
5 августа состоялась долгожданная премьера Netflix «Песочный человек» по одноименному комиксу Нила Геймана. Рассказываем все, что вам нужно знать об исполнителе главной роли Томе Старридже.
Наследник актерской династии
Кажется, будущее Тома Старриджа было предопределено. Актер родился в Лондоне в 1985 году в семье режиссера Чарльза Старриджа и актрисы Фиби Николлс. Бабушка и дедушка по материнской линии Фейт Кент и Энтони Николлс также были актерами.
Неудивительно, что Старридж рано попал на съемочную площадку. Когда ему было 10 лет, отец взял его на роль сына главного героя в свой мини-сериал «Путешествия Гулливера».
Однако далее в карьере актера последовал перерыв, ведь он не был уверен в том, что хочет связать свою жизнь с кино. Старридж поступил в престижный пансион в Лондоне — Винчестерский колледж. Однако от судьбы не уйдешь, и вскоре Том вернулся на съемочную площадку.
Старридж обошел на прослушивании полторы тысячи актеров, чтобы получить роль в «Песочном человеке».
Фильмография
В 2004 году на экраны вышло сразу два фильма с участием юного Старриджа: экранизация романа Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия» и снятая по роману У. Сомерсета Моэма драма «Театр». После этого о Старридже заговорили как о восходящей звезде, а его следующая работа — триллер об убийстве в закрытой школе для мальчиков «Читая мысли», где Старридж снялся вместе с Эдди Редмэйном, — закрепила его успех. После роли второго плана в музыкальной комедии «Рок-волна» Старридж сыграл главную роль в мелодраме «В ожидании вечности».
В 2012 году Том сыграл в номинированном на «Золотую пальмовую ветвь» роуд-муви «На дороге». Его персонаж был вдохновлен образом писателя-битника Аллена Гинзберга. В 2015 году Старридж сыграл одну из главных ролей в обласканной критиками мелодраме Томас Винтербергег «Вдали от обезумевшей толпы». Далее последовала главная роль в историческом сериале «Пустая корона», где Старридж перевоплотился в короля Генриха VI, а его коллегами по проекту стали Бен Уишоу, Джереми Айронс, Том Хиддлстон и Бенедикт Камбербэтч.
В 2022 году вышло сразу два крупных сериала с актером: «Ирма Веп» и «Песочный человек».
Помимо кинокарьеры, Старридж активно проявляет себя на театральных подмостках. Актер дважды становился номинантом театральной премии «Тони», а также стал обладателем премии «Театральный мир» за выдающийся дебют на Бродвее.
Том Старридж и Сиенна Миллер
Несмотря на то что в разное время в прессе появлялись слухи о романах Старриджа с Кэри Маллиган и Эбигейл Бреслин, а в 2022 году поклонники были взбудоражены фотографиями, на которых актер целует модель Алексу Чанг, достоверно известно лишь о двух его романах. Первые громкие отношения продлились два года — Старридж встречался с актрисой Камиллой Белль.
Однако самым известным романом актера стали отношения с Сиенной Миллер. Пара начала встречаться в марте 2011 года, после того как Миллер рассталась с Джуд Лоу, с которым они то разрывали отношения, то снова сходились. В том же году Старридж и Миллер объявили о помолвке. В 2012 году у актеров родилась дочь Марлоу Оттолин Лэйнг Старридж. Однако, несмотря на кажущееся благополучие, роман все-таки не закончился свадьбой — в 2015 году актеры расстались. Сейчас Старридж много времени проводит с дочкой.
Интересные факты о Томе Старридже
- У Тома есть младший брат Артур и младшая сестра Матильда, которые также выбрали актерскую профессию.
- Старридж учился в одном классе с Робертом Паттинсоном, с которым и по сей день дружит.
- В 2008 году актер должен был сыграть главную роль в научно-фантастическом фильме «Телепорт», но в итоге роль досталась Хейдену Кристенсену.
- Старридж обошел на прослушивании полторы тысячи актеров, чтобы получить роль в «Песочном человеке».
Песочный человек
Сериал «Песочный человек», основанный на комиксе Нила Геймана, рассказывает о повелителе снов Морфее, который попал в плен к оккультисту Родерику Берджессу. Проведя в заточении долгие годы, Морфей все-таки вырывается на свободу, и теперь ему предстоит адаптироваться в мире, который за время его отсутствия сильно изменился, и навести порядок в Царстве Сновидений. Морфею предстоит отыскать потерянные артефакты и даже спуститься в ад, чтобы вернуть былую силу.