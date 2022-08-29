«Это маленькая жизнь, которой я закрываю гештальт школьной дружбы»: эксклюзивное интервью с Маргаритой Дьяченковой

5 сентября в 19:00 первый звонок прозвенит для героев комедийного сериала СТС «Классная Катя». В новой истории школьников 10 «Г» класса во главе с безбашенной учительницей географии (Валерия Астапова) сыграют Даня Милохин, Луиза Габриэла Бровина, Маргарита Дьяченкова, чья общая аудитория в соцсетях превышает 40 млн человек.

Мы поговорили с актрисой и популярным блогером Маргаритой Дьяченковой о том, как это – быть любимой девушкой Дани Милохина.

Вы в сериале играете любовь с Даней Милохиным. Расскажи, какой он партнер?

- Первое впечатление: обыкновенный парень без пафоса и «звезды». Он совершенно нормально воспринимает критику, предлагает какие-то свои варианты трактовки реплик. И мне это сразу понравилось. На площадке Даня полностью погружен в процесс, и для меня это тоже приятное удивление. На самом деле то, что мы показываем на экране – вот эту дружбу, шутки, – у нас все так и происходило в реальной жизни. У нас, слава богу, не было такой ситуации, что мы друг другу неприятны и нужно играть любовь и дружбу. Помню нашу первую сцену, где наши герои остаются вдвоем. Тогда Оля Френкель сказала: «Ой, вы такие котики! У вас такая химия! Вы классно смотритесь в кадре, не нужно даже делать еще один дубль!» (Улыбается.)

И после этого я ему призналась: «Дань, я на самом деле не думала, что ты такой». Потому что образ у него другой.

Кажется, что он не может двенадцать часов сниматься и так ответственно подходить к делу. А он, наоборот, всегда учил текст и по-актерски меня удивлял.

Если говорить про парней, которые тебе нравятся. Например, с Даней Милохиным ты бы стала встречаться?

- Я думаю, что это все-таки немного не мой типаж. Мне не очень нравятся ребята из публичной сферы деятельности. Они все очень классные, веселые, но популярность накладывает свой отпечаток. Это в первую очередь зацикленность на собственной внешности, эго, осознание собственной привлекательности. Мне кажется, тяжело строить отношения с такими ребятами. Мне ближе спокойные, серьезные парни, занимающиеся какие-то другими делами. Но, как говорится, никогда не зарекайся. (Улыбается.) И кстати, я не говорю, что Даня в этом смысле плохой. А то меня захейтят. (Смеётся.)

Даня Милохин и Маргарита Дьяченкова

Наверняка захейтят еще и после сцен с поцелуями, когда сериал выйдет на телеэкраны?

- Причем, когда я читала сценарий, удивлялась, что поцелуев так много. Кстати, его фанатки каждый день дежурили возле наших актерских вагончиков и, как мне кажется, меня ненавидели. (Смеется.) В первые дни они всей толпой сопровождали нас до наших вагончиков, поэтому после с вагончиков исчезли надписи, кто есть кто. Чтобы никто не знал, кто и где живет. В целом, мне кажется, все, кто ходят в нашу школу, где мы снимали, успели перефотографироваться со всеми еще в первые дни и быстро потерять к нам интерес. (Улыбается.)

Какие еще сцены, кроме поцелуев, тебе запомнились?

- У нас в сериале снималась Tesla, с которой происходило много разных интересных событий. Нам сказали, что нужно быть очень аккуратными, чуть ли не пылинки с нее сдували. И по сюжету наши герои разбивают эту машину. А мне всегда было очень интересно, как снимаются сцены аварий в кино. Я никогда не участвовала в таких съемках. Оказалось, что есть такой операторский трюк, и это был интересный опыт.

Кстати, его фанатки каждый день дежурили возле наших актерских вагончиков и, как мне кажется, меня ненавидели.

Фото со съемок сериала «Классная Катя»

В процессе чтения сценария вспоминала себя?

- Поскольку я начала активно сниматься с девятого класса, а в целом снимаюсь с пятого, то я очень много пропускала. Может, из-за этого у меня не сложились крепкие межличностные связи с одноклассниками. У нас были и конфликты, когда меня не принимали в компанию, потому что я два месяца отсутствовала, а потом возвращалась, но общение уже не складывалось. Мы с Даней на эту тему разговаривали. Он признавался, что на съемках будто заново окончил школу.

Расскажи, чему тебя научил серила «Классная Катя»?

- Я не могу похвастаться таким дружным классом, как 10 «Г». У меня не было такого: когда для тебя школа – это не уроки, а друзья, с которыми можно здорово проводить время и выбираться из передряг. Для меня «Классная Катя» - это маленькая жизнь, которой я закрываю гештальт школьной дружбы.