Видео: Зендея смеется и веселится в подборке неудачных дублей со съемок «Эйфории»

Второй сезон «Эйфории» завершился еще зимой, но, видимо, в свете недавних номинаций на телепремию «Эмми» кабельный канал HBO решил напомнить о сериале. В сети появился занимательный ролик из закулисья молодежной драмы Сэма Левинсона с подборкой неудавшихся дублей. В отличие от серьезной и напряженной атмосферы самого шоу, за кадром, судя по четырехминутному видео, царила довольно непринужденная и легкая атмосфера — в представленном промо все радуются и смеются.

В данный момент «Эйфория» является одним из главных проектов HBO, поэтому анонс третьего сезона произошел еще до окончания второго. О сюжете предстоящих серий пока информации нет, но предполагается, что съемки начнутся не раньше первой половины 2023 года. Также не исключено, что действие третьего сезона развернется за пределами привычных локаций, а один из эпизодов поставит центральная звезда Зендея — актриса намекнула на это в одном из летних интервью.

В основной актерский состав «Эйфории» также входят Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Барби Феррейра, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Ника Кинг, Хлоя Черри, Сторм Рейд, Элджи Смит, Джейвон Уолтон, Джейвон Уолтон, Остин Абрамс и Колман Доминго.