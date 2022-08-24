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Киноафиша Новости Сверхъестественное рядом: вышел тизер-трейлер фантастического фильма «Что-то в земле»

Сверхъестественное рядом: вышел тизер-трейлер фантастического фильма «Что-то в земле»

24 августа 2022 14:28
Сверхъестественное рядом: вышел тизер-трейлер фантастического фильма «Что-то в земле»

Двое соседей попытаются заработать на съемке паранормального.

Кинематографический дуэт в лице Аарона Мурхеда и Джастина Бенсона подготовил свой новый проект — жуткий фильм о мистике и сверхъестественном под названием «Что-то в земле». Премьера картины состоялась на первом для тандема кинофестивале «Сандэнс» в 2022 году. Фильм пока не добрался до широкого проката, но сейчас появился его тизер.

Ролик начинается и заканчивается голосом за кадром, который говорит:

«Я все еще верю, что часть этого была правдой. Я не думаю, что хоть что-то стоит того, что произошло. И я имею в виду не только умерших».

Остальная часть тизера лишена каких-либо реплик — акцент сделан на пугающих звуковых эффектах и загадочных сценах. В тизере по большей части нагнетается напряжение и задаются вопросы, что создает атмосферу загадочности. Вместе с этим в ролике приведены восторженные цитаты критиков.

Несмотря на немногословный трейлер, известно, что фильм расскажет о двух знакомых, которые становятся свидетелями чего-то необъяснимого и пытаются извлечь из этого прибыль. Создатели говорят, что это смесь комедии про укурков и «навязчивой, погружающей в кроличью нору темной тайны». Они продумали мифологию так, чтобы снять большую часть фильма в одной локации, только изредка выбираясь на улицы Лос-Анджелеса.

В российский прокат «Что-то в земле» выйдет 10 ноября.

Фото: Collider
Юрий Липский
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