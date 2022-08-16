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Кто сыграл главные роли в сериале «Порт»

16 августа 2022 16:52
Кто сыграл главные роли в сериале «Порт»

Занимательный гид по актерскому составу шоу от режиссера «Мажора».

На прошлой неделе в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и «Wink» начались трансляции нового отечественного остросюжетного детектива «Порт», повествующего о коррумпированном таможеннике, который оказался перед непростой дилеммой — спасти из капкана похитителей любовницу, но при этом поставить под угрозу свою карьеру, или же не уступать шантажистам и рискнуть жизнью женщины. В свете старта телепроекта о ловушке страсти, снятого режиссером «Мажора» Нурбеком Эгеном, рассказываем об исполнителях главных ролей.

Роман Маякин (Лев Гарин)

Для 36-летнего актера по-настоящему прорывным проектом стала многосерийная драма «Триггер», но пока что в его фильмографии значатся в основном сериалы, в числе которых «Контакт», «Давай найдем друг друга», «257 причин, чтобы жить», «Эпидемия», «Метод 2», «Презумпция невиновности» и «Спасская». В «Порту» он сыграл главного героя.

Вильма Кутавичюте (Ариадна)

Воплотившая любовницу протагониста 34-летняя исполнительница с литовскими корнями снималась со своим партнером по «Порту» Романом Маякиным в шоу «Контакт» и втором сезоне «Метода». Ее богатый послужной список включает в себя сериалы «Воскресенский», «Икра», «Троцкий», «Отчим», «Алиби», «Патриот», «Трудные подростки», «Фантом», а также фильмы «Юморист» и «Подбросы».

Сергей Козик (Арсен)

Артист успешно сочетает работу в кино и на телевидении, попутно занимаясь дубляжом голливудских картин, в числе которых «Выживший», «Стражи Галактики» и «Капитан Марвел». В числе его актерских работ — «Батя», «Акула», «Командир Сингх», «ЖАРА», «Пушкин» и «Мажор 3».

Наталья Швец (Полина Гарина)

Швец исполнила роль супруги центрального персонажа. До этого она снималась в фильмах «Спутник», «Триптих», «Когда позовет смерть», «Разлучница», «Многоэтажка», а также сериалах «Не вместе», «На краю» и «Охота на дьявола».

Третий эпизод «Порта» из восьми заявленных выходит 20 августа.

Фото: Кинопоиск
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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