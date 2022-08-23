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Киноафиша Новости Нил Гейман объяснил, почему «Песочному человеку» не гарантирован второй сезон

Нил Гейман объяснил, почему «Песочному человеку» не гарантирован второй сезон

23 августа 2022 11:24
Нил Гейман объяснил, почему «Песочному человеку» не гарантирован второй сезон

Сериал по-прежнему остается самым востребованным проектом Netflix на данный момент.

Несмотря на огромный ажиотаж вокруг «Песочного человека», видеосервис Netflix пока не продлил сериал на второй сезон. Многих искренне удивляет молчание медиагиганта, поэтому писатель Нил Гейман решил лично прокомментировать ситуацию. Вот что говорит автор литературного первоисточника и по совместительству творческий куратор проекта:

«Все дело в том, что «Песочный человек» — весьма дорогое шоу. Чтобы Netflix выделил деньги на производство второго сезона, нужно, чтобы первый проявил себя действительно хорошо. Последние две недели мы были самым популярным сериалом во всем мире, но даже этого может быть недостаточно для продления».

«Песочный человек» дебютировал на стриминге 5 августа. В течение двух недель с момента премьеры этот сериал остается самым востребованным проектом онлайн-платформы, занимая первое место в 93 странах мира и уже набрав свыше 127,5 миллионов просмотров.

Дорогостоящее темное фэнтези о повелителе снов было встречено критиками и аудиторией с большим теплом (рейтинг на Rotten Tomatoes — 86% положительных отзывов), а в прошлую пятницу к основному десятисерийному сезону добавили часовой бонусный эпизод, основанный на новеллах Геймана «Сон тысячи кошек» и «Каллиопа».

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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