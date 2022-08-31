«Дом Дракона»: Милли Олкок была обескуражена, впервые встретившись с Эммой Д’Арси
Актрисам запретили обсуждать их героиню.
22 августа на сервисе «Амедиатека» состоялась премьера приквела сериала «Игра престолов» под названием «Дом Дракона». Центральным персонажем первого сезона нового шоу стала Рейнира Таргариен. В первых сериях ее более молодую версию исполнила австралийская актриса Милли Олкок, тогда как повзрослевшую королеву сыграла Эмма Д’Арси.
Олкок дала интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором поделилась своими эмоциями относительно опыта съемок. По ее словам, она не ожидала, что получит такую значительную роль в «Доме Дракона». В более ранних интервью девушка признавалась, что ожидала сыграть лишь в паре сцен, когда ее позвали на кастинг. Когда же она получила одну из главных ролей, то не могла даже рассказать близким, потому что подготовка к сериалу проходила в условиях строгой секретности.
Олкок была на вечеринке друзей, когда узнала, что её взяли на роль.
«Я спросила своего друга, есть ли у него вино, и я не могла сказать ему, почему. Он думал, что случилось что-то действительно ужасное», — вспоминает актриса.
Также Олкок поведала, что она была обескуражена первой встречей с Д’Арси. Шоураннер и режиссер сериала Мигель Сапочник запретил актрисам репетировать вместе. Он не хотел, чтобы они повторяли повадки друг друга. Благодаря такому подходу перемены, произошедшие с Рейнирой в промежутках между временными скачками, будут более заметны. Такой же метод Сапочник применил к другим актерам, играющим разные версии одного персонажа.