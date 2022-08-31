Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Начать сначала" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости «Дом Дракона»: Милли Олкок была обескуражена, впервые встретившись с Эммой Д’Арси

«Дом Дракона»: Милли Олкок была обескуражена, впервые встретившись с Эммой Д’Арси

31 августа 2022 13:20
«Дом Дракона»: Милли Олкок была обескуражена, впервые встретившись с Эммой Д’Арси

Актрисам запретили обсуждать их героиню.

22 августа на сервисе «Амедиатека» состоялась премьера приквела сериала «Игра престолов» под названием «Дом Дракона». Центральным персонажем первого сезона нового шоу стала Рейнира Таргариен. В первых сериях ее более молодую версию исполнила австралийская актриса Милли Олкок, тогда как повзрослевшую королеву сыграла Эмма Д’Арси.

Олкок дала интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором поделилась своими эмоциями относительно опыта съемок. По ее словам, она не ожидала, что получит такую значительную роль в «Доме Дракона». В более ранних интервью девушка признавалась, что ожидала сыграть лишь в паре сцен, когда ее позвали на кастинг. Когда же она получила одну из главных ролей, то не могла даже рассказать близким, потому что подготовка к сериалу проходила в условиях строгой секретности.

Олкок была на вечеринке друзей, когда узнала, что её взяли на роль.

«Я спросила своего друга, есть ли у него вино, и я не могла сказать ему, почему. Он думал, что случилось что-то действительно ужасное», — вспоминает актриса.

Также Олкок поведала, что она была обескуражена первой встречей с Д’Арси. Шоураннер и режиссер сериала Мигель Сапочник запретил актрисам репетировать вместе. Он не хотел, чтобы они повторяли повадки друг друга. Благодаря такому подходу перемены, произошедшие с Рейнирой в промежутках между временными скачками, будут более заметны. Такой же метод Сапочник применил к другим актерам, играющим разные версии одного персонажа.

Фото: HBO
Юрий Липский
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона» 8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона» Читать далее 30 августа 2022
Страшные тайны Disney: 5 шокирующих фактов, после которых любимые мультфильмы уже никогда не будут прежними Страшные тайны Disney: 5 шокирующих фактов, после которых любимые мультфильмы уже никогда не будут прежними Читать далее 30 августа 2022
5 легких фильмов для просмотра с друзьями 5 легких фильмов для просмотра с друзьями Читать далее 31 августа 2022
От «Эйфории» до «Солнцестояния»: лучшие фильмы и сериалы студии A24 От «Эйфории» до «Солнцестояния»: лучшие фильмы и сериалы студии A24 Читать далее 29 августа 2022
Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Читать далее 31 августа 2022
Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое Читать далее 29 августа 2022
Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Читать далее 1 сентября 2022
Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний» Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний» Читать далее 30 августа 2022
Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Читать далее 1 сентября 2022
Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Читать далее 31 августа 2022
Related video