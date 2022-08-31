«Дом Дракона»: Милли Олкок была обескуражена, впервые встретившись с Эммой Д’Арси

22 августа на сервисе «Амедиатека» состоялась премьера приквела сериала «Игра престолов» под названием «Дом Дракона». Центральным персонажем первого сезона нового шоу стала Рейнира Таргариен. В первых сериях ее более молодую версию исполнила австралийская актриса Милли Олкок, тогда как повзрослевшую королеву сыграла Эмма Д’Арси.

Олкок дала интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором поделилась своими эмоциями относительно опыта съемок. По ее словам, она не ожидала, что получит такую значительную роль в «Доме Дракона». В более ранних интервью девушка признавалась, что ожидала сыграть лишь в паре сцен, когда ее позвали на кастинг. Когда же она получила одну из главных ролей, то не могла даже рассказать близким, потому что подготовка к сериалу проходила в условиях строгой секретности.

Олкок была на вечеринке друзей, когда узнала, что её взяли на роль.

«Я спросила своего друга, есть ли у него вино, и я не могла сказать ему, почему. Он думал, что случилось что-то действительно ужасное», — вспоминает актриса.

Также Олкок поведала, что она была обескуражена первой встречей с Д’Арси. Шоураннер и режиссер сериала Мигель Сапочник запретил актрисам репетировать вместе. Он не хотел, чтобы они повторяли повадки друг друга. Благодаря такому подходу перемены, произошедшие с Рейнирой в промежутках между временными скачками, будут более заметны. Такой же метод Сапочник применил к другим актерам, играющим разные версии одного персонажа.