Майлз Теллер снимется в новом фильме Скотта Дерриксона

Этим летом при участии Майлза Теллера вышли сразу несколько проектов: блокбастер «Топ Ган: Мэверик», научно-фантастическая драма «Спайдерхед» и мини-сериал «Предложение». Несмотря на столь насыщенный период, актер не намерен сбавлять обороты. Как сообщает Deadline, Теллер договаривается о том, чтобы сняться в очередном фильме Скотта Дерриксона, который получил название The Gorge («Ущелье»).

Сценарий предстоящей картины написал Зак Дин, известный как автор «Войны будущего». О сюжете на данный момент информации нет, но фильм характеризуют как наполненную экшеном историю любви на стыке разных жанров.

После продолжительной промокампании «Топ Гана: Мэверик» Теллер решил в остатке лета отдохнуть, прежде чем взяться за следующий проект. По данным Deadline, даже во время отпуска актер активно читал сценарии в поисках подходящего фильма. Тем же занимался Дерриксон. Его хоррор «Черный телефон» собрал в мировом прокате $150 млн при бюджете в размере $25 млн.

Дерриксон рассматривал несколько проектов, включая «Ущелье». Компания Skydance поняла, что ей нужно прикрепить звезду, чтобы Дерриксон посвятил себя этому фильму. Они позаботились о том, чтобы сценарий был представлен Теллеру. Встретившись с продюсерами и Дерриксоном, актер согласился. Дата выхода фильма пока не установлена.