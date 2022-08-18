Комикс по фильму «Брат» Алексея Балабанова представят в Екатеринбурге

Это будет одновременно сиквел и приквел фильмов про Данилу Багрова.

Издательство Bubble, выпустившее серию комиксов про Майора Грома, приготовило читателям и киноманам настоящий сюрприз. В честь 25-летнего юбилея криминальной драмы Алексея Балабанова «Брат» будет представлен одноименный графический роман по мотивам кинодилогии с Сергеем Бодровым.

Комикс «Брат. 25 лет» презентуют 27 августа в Екатеринбурге в рамках уральского мероприятия «ГикКон». Проект представляет собой сборник рассказов от различных авторов, в котором они пофантазировали на тему, что было до фильмов и после, т.е. по сути, создатели приготовили самый разноплановый взгляд: предысторию оригинальных картин, продолжение и все, что осталось за кадром.

«Это ни в коем случае не перерисовка кадров из фильма просто в комикс, не адаптация непосредственно фильма. Это новые истории во вселенной «Брата», — еще весной отметил куратор сборника Роман Котков.

По словам Коткова, с официальным предложением на создание комикса к Bubble обратилась непосредственно компания СТВ, ответственная за выпуск дилогии Балабанова.

Гости «ГикКона» получат не только уникальную возможность ознакомиться с материалом, но и приобрести его. Представители Bubble, разумеется, будут на мероприятии в качестве специальных гостей, поэтому желающие смогут задать вопросы и взять автографы. Вход свободный.

«ГикКон» пройдет с 10:00 до 20:00 на площадке ТРЦ «Радуга Парк».