Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Комикс по фильму «Брат» Алексея Балабанова представят в Екатеринбурге

Комикс по фильму «Брат» Алексея Балабанова представят в Екатеринбурге

18 августа 2022 15:45
Комикс по фильму «Брат» Алексея Балабанова представят в Екатеринбурге

Это будет одновременно сиквел и приквел фильмов про Данилу Багрова.

Издательство Bubble, выпустившее серию комиксов про Майора Грома, приготовило читателям и киноманам настоящий сюрприз. В честь 25-летнего юбилея криминальной драмы Алексея Балабанова «Брат» будет представлен одноименный графический роман по мотивам кинодилогии с Сергеем Бодровым.

Комикс «Брат. 25 лет» презентуют 27 августа в Екатеринбурге в рамках уральского мероприятия «ГикКон». Проект представляет собой сборник рассказов от различных авторов, в котором они пофантазировали на тему, что было до фильмов и после, т.е. по сути, создатели приготовили самый разноплановый взгляд: предысторию оригинальных картин, продолжение и все, что осталось за кадром.

Комикс по фильму «Брат» Алексея Балабанова представят в Екатеринбурге

«Это ни в коем случае не перерисовка кадров из фильма просто в комикс, не адаптация непосредственно фильма. Это новые истории во вселенной «Брата», — еще весной отметил куратор сборника Роман Котков.

По словам Коткова, с официальным предложением на создание комикса к Bubble обратилась непосредственно компания СТВ, ответственная за выпуск дилогии Балабанова.

Гости «ГикКона» получат не только уникальную возможность ознакомиться с материалом, но и приобрести его. Представители Bubble, разумеется, будут на мероприятии в качестве специальных гостей, поэтому желающие смогут задать вопросы и взять автографы. Вход свободный.

«ГикКон» пройдет с 10:00 до 20:00 на площадке ТРЦ «Радуга Парк».

Фото: СТВ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Читать далее 16 августа 2022
10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое 10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое Читать далее 15 августа 2022
Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Читать далее 15 августа 2022
Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Читать далее 16 августа 2022
Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Читать далее 17 августа 2022
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Читать далее 19 августа 2022
Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Читать далее 16 августа 2022
Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо» Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо» Читать далее 15 августа 2022
Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Читать далее 18 августа 2022
Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Читать далее 15 августа 2022
Related video