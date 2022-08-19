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Киноафиша Новости Уиллем Дефо, Лили Джеймс и Джо Кири сыграют в итальянской инди-драме Finalmente L'alba

Уиллем Дефо, Лили Джеймс и Джо Кири сыграют в итальянской инди-драме Finalmente L'alba

19 августа 2022 10:00
Уиллем Дефо, Лили Джеймс и Джо Кири сыграют в итальянской инди-драме Finalmente L'alba

За режиссуру отвечает создатель «Голодных сердец».

Независимая драма «Долгожданный рассвет» (Finalmente L’alba), которую поставит итальянец Саверио Костанцо («Голодные сердца», «Моя гениальная подруга»), получила в свое распоряжение весьма примечательный актерский состав. Согласно Deadline, ведущие роли в предстоящей картине сыграют Уиллем Дефо («Маяк»), Лили Джеймс («Пэм и Томми») и Джо Кири («Очень странные дела»). Также в ансамбле задействованы звезда недавнего слэшера A24 «Тела, тела, тела» Рэйчел Сеннотт и еще никак себя не зарекомендовавшая Ребекка Антонак.

О сюжете будущей ленты неизвестно совершенно ничего, но то факт, что фильм привлек к себе таких голливудских знаменитостей, уже говорит о многом. Съемки картины начнутся в этом месяце и пройдут на территории солнечной Италии.

В начале августа Дефо договорился об участии в экранизации романа Уолтера Мосли «Мужчина в моем подвале», а в числе его других предстоящих новинок значатся «Город астероидов» Уэса Андерсона, сатира «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, семейное фэнтези «Легенда об Очи», вестерн Уолтера Хилла «Умереть за доллар» и киноадаптация книги «Девочка Gonzo». В следующем году Джеймс можно будет увидеть в ромкоме Шекхара Капура «При чем тут любовь?» и инди-комедии с Джозефом Гордоном-Левиттом «Провиденс». Кири же недавно договорился о съемках в пятом сезоне «Фарго» Ноя Хоули и романтической драме «Мармелад». Несколько позже он вернется к образу смельчака Стива Харрингтона в финальном сезоне «Очень странных дел».

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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