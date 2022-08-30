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Киноафиша Новости Отзывы о фильме «Самаритянин»: хороший боевик, но посредственная супергеройская история

Отзывы о фильме «Самаритянин»: хороший боевик, но посредственная супергеройская история

30 августа 2022 15:25
Отзывы о фильме «Самаритянин»: хороший боевик, но посредственная супергеройская история

Игра Сталлоне приятно удивила критиков.

26 августа на сервисе Amazon Prime состоялась премьера фильма «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Лента основана на одноименной серии графических романов Mythos Comics. Фильм снял австралийский режиссер Джулиус Эйвери.

Главный герой фильма — Джо Смит (Сталлоне), также известный как супергерой Самаритянин. Два десятка лет назад он внезапно исчез, прекратив борьбу с преступностью. Теперь он живет ничем не примечательной жизнью, скрывая свою подлинную сущность и сверхъестественные способности. Однажды, однако, он невольно раскрывает свой секрет юноше по имени Сэм Клири (Джейвон Уолтон). Теперь подросток постарается вернуть супергероя к борьбе за справедливость.

Сиддхант Адлакха, IGN:

«Застряв на грани супергеройского и антигеройского кино, «Самаритянин» — скука от начала до конца. Зиждясь на раскрытии загадки, которая таковой не кажется, фильм режиссера Джулиуса Эйвери наполнен деталями и идеями, которые он понятия не имеет, как использовать, делая из них кашу. Идеи заимствованы из других, более качественных фильмов — как из супергеройского жанра, так и из поп-культуры в целом».

Уильям Биббьяни, The Wrap:

«Фильм Эйвери — это крепкий образец жанрового развлечения, основанный на отличной актерской игре. Это также достаточно умный фильм, в котором есть свой подход к старым тропам. «Самаритянина» можно сравнить со старым хламом, который починили, вычистили и превратили во что-то новое, вернув ему изначальную ценность».

Валери Комплекс, Deadline:

«Самаритянин» — тот же тип экшена, который мы всегда видим у Сталлоне. Сварливый пожилой мужчина попал в ситуацию, о которой не просил, и теперь он должен спасать положение. Финальная битва как обычно происходит на каком-нибудь старом складе или в открытом поле с массой жертв, стрельбой и летающими телами. Подобные фильмы могут быть развлекательными, но актеру нужно было больше экспериментировать в своем подходе к супергеройскому жанру».

Алекс Мэйди, JoBlo:

«Самаритянин» — неплохой боевик, но посредственная супергеройская история. Отличаясь необычной историей происхождения, этот фильм — хорошая для престарелого Сталлоне. Становится ясно, что потенциально он мог бы возглавить крупную кинофраншизу по комиксам, если бы такой шанс ему выпал около двадцати лет назад».

На Amazon Prime Video «Самаритянин» вышел 26 августа.

Фото: Amazon Prime Video
Юрий Липский
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