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Киноафиша Новости Модель и звезда фильма «Треугольник печали» Чарлби Дин умерла в возрасте 32 лет

Модель и звезда фильма «Треугольник печали» Чарлби Дин умерла в возрасте 32 лет

31 августа 2022 11:30
Модель и звезда фильма «Треугольник печали» Чарлби Дин умерла в возрасте 32 лет

Актриса ушла из жизни при загадочных обстоятельствах.

Печальные новости. На 33 году в Нью-Йорке ушла из жизни известная южноафриканская модель и актриса Чарлби Дин. Обстоятельства смерти пока уточняются, но западные СМИ используют в качестве причины многозначительную и размытую формулировку «неожиданная болезнь». В медицине такой термин используют при описании скоропостижного ухудшения здоровья, не вызванного каким-либо недугом.

Чарлби родилась 5 февраля 1990 года в Кейптауне и с самого детства работала в модельном бизнесе. Ее кинодебют состоялся двенадцать лет назад в комедии «Малек». В этом году у девушки произошел большой творческий прорыв — она сыграла одну из центральных ролей в мрачной сатирической комедии Рубена Эстлунда «Треугольник печали», завоевавшей «Золотую пальмовую ветвь» на 75-м Каннском кинофестивале. Кроме того, в фильмографии Дин значатся супергеройский сериал The CW и DC «Черная молния», где она регулярно появлялась в течение двух сезонов, а также фильмы «Интервью с Богом» и «Не спи».

«Треугольник печали», где вместе с Чарлби снялись Вуди Харрельсон и Харрис Дикинсон, будут демонстрировать в сентябре на престижных киносмотрах в Торонто и Нью-Йорке. В прокат новая картина от создателя «Квадрата» выйдет 7 октября.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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