Лашана Линч сыграет в байопике о Бобе Марли

В актерском составе биографической драмы о Бобе Марли произошло еще одно ключевое пополнение. Следом за утвержденным на главную роль Кингсли Беном-Адиром («Секретное вторжение») к проекту официально присоединилась Лашана Линч. Звезда «Не время умирать» и блокбастеров Marvel сыграет супругу музыканта, Риту Марли.

По данным СМИ, поиски экранной жены Марли заняли много времени и были по-настоящему обширными. Создатели пытались подобрать идеальную актрису, подходящую буквально по всем параметрам. Ямайские корни Линч сыграли определяющую роль. Сама Рита и члены семьи певца уже благословили исполнительницу.

Режиссурой пока безымянной ленты студии Paramount Pictures займется постановщик нашумевшего «Короля Ричарда» и недавнего мини-сериала HBO «Мы владеем этим городом» Рейнальдо Маркус Грин. Разработкой сценария занимались автор упомянутой спортивной драмы с Уиллом Смитом Зак Бэйлин, а также Фрэнк Э. Флауэрс («Метрополис Манила») и Теренс Уинтер («Волк с Уолл-стрит»). Образ отца Боба Марли воплотит Джесси Силио («Марсель, ракушка в ботинках»).

Широкий релиз картины намечен на 12 января 2024 года, но не исключено, что в ограниченный прокат фильм выйдет в конце 2023 года, чтобы претендовать на кинонаграды.