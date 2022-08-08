Открой глаза: 5 фильмов, действие которых происходит во сне

Мир снов полон тайн и загадок, разгадка которых до сих пор заботит великие умы XXI века. Кинематограф как часть поп-культуры также размышляет на тему человеческих сновидений, однако в своей, специфической манере.

Экшен об осознанных сновидениях долгое время был «большой мечтой» Кристофера Нолана. Увы, ни одна из голливудских студий не хотела спонсировать проект, считая его слишком рисковым — идея о группе людей, путешествующих между разными уровнями сна, не казалась такой уж выигрышной. Как же они ошибались. Трилогия «Темный рыцарь» позволила Нолану вплотную приблизиться к реализации своей мечты. И, как оказалось, запутанный, но визуально упорядоченный сюжет действительно смог тронуть зрителя. «Начало» демонстрирует одну из самых интересных концепций сна, в рамках которой манипуляция бессознательным становится альтернативой идеальной бизнес-стратегии. Проще говоря, что посадишь, то и пожнешь.

Начало

Сюрреалистический триллер «Клетка» с Дженнифер Лопес в главных ролях изобилует психотропными образами и атмосферой музыкальных клипов прямиком из 90-х. Отдельного упоминания заслуживают потрясающие костюмы главной героини — психолога, экспериментирующего с новым типом трансцендентной терапии, — сочетающие в себе элементы бохо и футуризма. Однако самое интересное в этом фильме, пожалуй, его сюжет: персонаж Дженнифер Лопес отправляется в сознание серийного убийцы, находящегося в коме, чтобы спасти его жертву. «Клетка» — лента во многом неидеальная, с неоправданными сценарными решениями и довольно специфическим визуальным стилем. И тем не менее она будет интересна всем, кто увлекается темой эзотерики и психотерапии.

Клетка

«Что бы вы ни делали, ни в коем случае не засыпайте» — один из лучших советов, которые давали в фильмах ужасов. В конце концов, самые жуткие монстры приходят к нам во сне, главные герои культового «Кошмара на улице Вязов» знают об этом лучше других. Классическая хоррор-франшиза Уэса Крэйвена породила множество сиквелов, которые в свое время дико перепугали детей 90-х. Сама идея о неком зловещем призраке, преследующем людей во сне — по сути, самом уязвимом состоянии сознания, — поистине ужасает. Но внешний вид персонажа Роберта Инглунда в легендарном полосатом свитере и перчатке с лезвиями пугает еще больше.

Кошмар на улице Вязов

Новый фильм Эдгара Райта, главного голливудского авантюриста, также разворачивается во сне. Что самое интересное: главная героиня «Прошлой ночью в Сохо» Элоиза путешествует по подсознанию совершенно незнакомого ей человека — загадочной девушки из Лондона 60-х, мечтающей о карьере вокалистки. Начавшийся как забавное приключение сон внезапно превращается в кататонический ужас, когда Элоиза понимает, что у него не самый счастливый конец. «Прошлой ночью в Сохо», подобно многим другим фильмам Райта, умело жонглирует нишевыми жанрами, перерождаясь из костюмного мюзикла в самый настоящий хоррор, где отсылки к творчеству Крэйвена соседствуют с аккуратными реверансами в сторону Николаса Роуга и Романа Полански.

Прошлой ночью в Сохо

Идеальный вариант для всех поклонников конспирологических историй. Главный герой «Пейзажа в тумане» — экстрасенс по имени Алекс. Большую часть жизни он провел впустую, используя свой дар исключительно в личных выгодах. В один прекрасный день приходит час расплаты: Алекса чуть ли не заставляют присоединиться к политическому проекту, который занимается работой с человеческим подсознанием. Вместе с другими экстрасенсами Алекс проникает в разумы людей во время быстрого сна. В своем отчасти научно-фантастическом, отчасти политическом триллере создатели «Пейзажа в тумане» размышляют о том, что же на самом деле скрывается за дверьми знаменитого овального кабинета. Спойлер: ничего хорошего.