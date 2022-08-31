ЦРУ ищет новые способы манипулирования сознанием в трейлере триллера «МК-Ультра»

В сети появился дебютный трейлер наряженного психологического триллера «МК-Ультра» (MK Ultra), главную роль в котором сыграл звезда «Звездного пути: Странные новые миры» и сериала «Сверхлюди» Энсон Маунт. Цифровой релиз ленты намечен на 7 октября.

Действие картины разворачивается в начале 1960-х. Фильм посвящен бессовестным экспериментам, которые агенты ЦРУ проводили под прикрытием программы «МК-Ультра». Главный герой — доктор Форд Штраус, безукоризненный мастер своего дела с сомнительными моральными принципами. Правительственная организация вербует протагониста для реализаций задумок в области манипуляций сознанием и отправляет его в засекреченную психиатрическую лечебницу, расположенную в штате Миссисипи. Главный вопрос в том, будет ли он подчиняться или же даст отпор, как только узнает всю правду.

В основной актерский состав также вошли обладательница премии «Оскар» Джейми Рэй Ньюман («Жена путешественника во времени»), Джейсон Патрик («Сосны») и Алон Абутбул («Темный рыцарь: Возрождение легенды»). В остальном касте заняты Джен Ричардс, Чарльз Грин, Джаред Банкенс, Ванета Уолмсли, Дэвид Дженсен, Мэтт Нолан и Джилл Реннер. Поставил картину по своему оригинальному сценарию режиссер Джозеф Соррентино («Символ жизни»).