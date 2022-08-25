Симу Лю сыграет с Дженнифер Лопес в научно-фантастическом триллере «Атлас»

Анонсированный летом прошлого года научно-фантастический триллер «Атлас» с Дженнифер Лопес в главной роли переходит в активную производственную фазу. Как передает Deadline, к актерскому составу проекта присоединились Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец»), Стерлинг К. Браун («Это мы») и Абрахам Попула («Круэлла»).

В центре повествования окажется женщина по имени Атлас (Лопес), которая пытается спасти все человечество после того, как один солдат с искусственным интеллектом решает произвести тотальную зачистку. Только массовое убийство людей, по его мнению, может остановить кровавые войны. Чтобы противостоять угрозе и перехитрить опасного оппонента, самоотверженной главной героине придется, преодолевая страх, объединится с другим ИИ. Предполагается, что образ ведущего антагониста воплотит Лю, а кого сыграют остальные пока не ясно.

Режиссурой ленты займется создатель «Разлома Сан-Андреас» и «Рэмпейдж» Брэд Пейтон. Последний вариант сценария на основе оригинального текста Лео Сардаряна («Стартап») написал Арон Эли Колейт («Лок и ключ», «Рассвет апокалипсиса»). Вместе с Лопес и Пейтоном в продюсерскую команду вошли Джоби Харольд, Джеффри Фирсон, Элейн Голдсмит-Томас, Тори Таннелл и Бенни Медина.