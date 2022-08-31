По словам Джастина Лонга, Кевин Смит работает над сиквелом «Бивня»

Вышедший восемь лет назад комедийный боди-хоррор Кевина Смита «Бивень» стал последним по-настоящему во всех отношениях успешным проектом режиссера. За прошедшие годы фильм оброс внушительной армией поклонников, требующих прямое продолжение. Похоже, что сиквел действительно состоится. В недавнем интервью Slash Film исполнитель главной роли Джастин Лонг обмолвился, что Смит планирует вернуться во вселенную причудливой страшилки и уже даже сообщил об этом основному актерскому составу оригинала:

«Вы будете рады узнать, что Кевин только что оповестил нас об этом… Я имею в виду, что сейчас идут обсуждения. Думаю, грядет «Бивень 2». На днях Смит переписывался с нами, с Хэйли Джоэлом Осментом и Дженезис Родригес, и заявив, что хочет снять вторую часть. В тот момент мне показалось, что он просто шутит, но потом я осознал всю серьезность его намерений».

В оригинальной ленте, ставшей для Смита своеобразным творческим экспериментом, рассказывается о нахальном ведущим подкаста Уоллесе Брайтоне, отправившемся в Канаду за новым увлекательным материалом. Там он знакомится с загадочным пожилым мужчиной, который накачивает его препаратами и проводит над ним хирургические эксперименты, постепенно превращая в моржа. Вызволить персонажа из смертельной западни пытаются его лучший друг, возлюбленная и странный детектив Ги Лапуант в исполнении Джонни Деппа.

Следующий фильм Смита, «Клерки 3», выходит в прокат в 16 сентября.