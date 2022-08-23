Объявлены победители десятого фестиваля короткометражного кино «Короче»
Главный приз завоевал фильм «Веселый понедельник».
Стал известен список победителей десятого фестиваля короткометражного кино «Короче», проходившего в Калининграде с 19 по 21 августа. Главный приз киносмотра получила картина Софьи Райзмановой «Веселый понедельник», а награда за лучший сценарий отошла сатире с Константином Хабенским «Как с Максимом х(пип)ня случилась». В режиссерской категории победу одержал Георгий Болдугеров за ленту «Рыбалка». В анимационном блоке награду взял 20-минутный мультфильм «Унесенный в звездную глубину». Специальных премий от жюри удостоился Сергей Филатов за 15-минутную комедию с Софьей Александрович «Слезы капали в фо-бо».
Ниже приведен полный список триумфаторов мероприятия:
Лучший фильм:
- «Веселый понедельник», реж. Софья Райзман
Лучший сценарий:
- «Как с Максимом х(пип)ня случилась», Виталий Дудник
Лучший режиссер:
- «Рыбалка», Георгий Болдугеров
Лучшая операторская работа:
- «Калачакра», Антон Дорушенков
Лучший анимационный фильм:
- «Унесенный в звездную глубину», реж. Сергей Анфиногентов
Специальный приз:
- «Слезы капали в Фо-Бо», реж. Сергей Филатов
Диплом «Красная Заря»
- Евгений Добророднов
Приз специального жюри:
- «Унесенный в звездную глубину», реж. Сергей Анфиногентов
В качестве официального партнера «Короче» выступил онлайн-кинотеатр Okko. Пользователям платформы уже доступныдоступны доступныленты-участники прошлых лет. Сам же кинофестиваль проходил при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации «Фестивальная дирекция».