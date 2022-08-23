Объявлены победители десятого фестиваля короткометражного кино «Короче»

Стал известен список победителей десятого фестиваля короткометражного кино «Короче», проходившего в Калининграде с 19 по 21 августа. Главный приз киносмотра получила картина Софьи Райзмановой «Веселый понедельник», а награда за лучший сценарий отошла сатире с Константином Хабенским «Как с Максимом х(пип)ня случилась». В режиссерской категории победу одержал Георгий Болдугеров за ленту «Рыбалка». В анимационном блоке награду взял 20-минутный мультфильм «Унесенный в звездную глубину». Специальных премий от жюри удостоился Сергей Филатов за 15-минутную комедию с Софьей Александрович «Слезы капали в фо-бо».

Ниже приведен полный список триумфаторов мероприятия:

Лучший фильм:

«Веселый понедельник», реж. Софья Райзман

Лучший сценарий:

«Как с Максимом х(пип)ня случилась», Виталий Дудник

Лучший режиссер:

«Рыбалка», Георгий Болдугеров

Лучшая операторская работа:

«Калачакра», Антон Дорушенков

Лучший анимационный фильм:

«Унесенный в звездную глубину», реж. Сергей Анфиногентов

Специальный приз:

«Слезы капали в Фо-Бо», реж. Сергей Филатов

Диплом «Красная Заря»

Евгений Добророднов

Приз специального жюри:

«Унесенный в звездную глубину», реж. Сергей Анфиногентов

Фото с церемонии закрытия фестиваля

В качестве официального партнера «Короче» выступил онлайн-кинотеатр Okko. Пользователям платформы уже доступныдоступны доступныленты-участники прошлых лет. Сам же кинофестиваль проходил при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации «Фестивальная дирекция».