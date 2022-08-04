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Киноафиша Новости Леди Гага подтвердила свое участие в сиквеле «Джокера»

Леди Гага подтвердила свое участие в сиквеле «Джокера»

4 августа 2022 21:27
Леди Гага подтвердила свое участие в сиквеле «Джокера»

Актриса опубликовала короткий тизер.

Леди Гага действительно снимется вместе с Хоакином Фениксом в сиквеле «Джокера». В качестве подтверждения актриса опубликовала в своих соцсетях короткое промовидео с силуэтом своей героини, танцующей на красном фоне с Артуром Флеком. Ролик сопровожден музыкальной композицией Cheek to Cheek, которую Гага когда-то исполняла с Тони Беннеттом.

В июне этого года авторитетные западные СМИ сообщили, что звезде «Дома Gucci» предлагают роль постоянной спутницы готэмского короля преступников Харли Квинн, на что намекает и подзаголовок «Безумие на двоих». Впрочем, прямого подтверждения этому слуху в представленном ролике нет.

Предполагается, что предстоящий фильм по крайней мере отчасти будет мюзиклом с полноценными танцевальными номерами и песнями, а значительная часть действия развернется в удушающих коридорах психиатрической лечебницы Аркхем, куда угодил ведущий герой в концовке оригинального «Джокера».

Как и в прошлый раз, режиссер Тодд Филлипс написал сценарий совместно со Скоттом Сильвером. К съемкам многообещающего кинокомикса Warner Bros. и DC Films планируют приступить уже в декабре этого года. Премьера «Джокера 2» состоится 4 октября 2024 года — спустя ровно пять лет после выхода первой части, заработавшей в прокате свыше миллиарда долларов.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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