Кровавая гражданская война за Железный трон: вышел очередной трейлер «Дома Дракона»

Дебютный эпизод «Дома Дракона» успешно стартовал позавчера, но для HBO это не повод сбавлять обороты рекламной кампании. Напротив, в поддержку своей главной новинки этого года канал опубликовал еще один насыщенный трейлер дорогостоящего сериала, в котором фигурируют огнедышащие рептилии, бурный накал страстей и надвигающаяся кровавая гражданская война за Железный трон.

В десятисерийном первом сезоне экранизации романа Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь» углубляются в далекое прошлое семейства Таргариенов. Шоураннеры Райан Кондал и Мигель Сапочник поэтапно расскажут историю правления клана белокурых драконьих всадников, разделяя повествование между двоюродным братом короля Визериса (Пэдди Консидайн) и его дочкой Рейнирой (Эмма Д’Арси) с представителями клана Хайтауэров и Корлисом Веларионом (Стив Туссэн). В стартовом эпизоде показали становление совсем юной Рейниры (Милли Олкок), а что будет дальше, можно будет узнать уже в воскресенье. Следующая серия получила название в честь одноименной повести Мартина — «Принц-Разбойник, брат короля», тем самым намекая на новые злоключения персонажа Мэтта Смита, Дэймона Таргариена.

В темном фэнтези в рамках вселенной «Игры престолов» также снимаются Оливия Кук, Рис Иванс, Соноя Мидзуно, Фабьен Франкель, Эмили Кэри, Шан Брук, Ив Бест, Грэм Мактавиш и Джефферсон Холл.