Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Долго и счастливо" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Создатели «Очень странных дел» не собираются задействовать новых персонажей в финальном сезоне

Создатели «Очень странных дел» не собираются задействовать новых персонажей в финальном сезоне

15 августа 2022 12:10
Создатели «Очень странных дел» не собираются задействовать новых персонажей в финальном сезоне

Братья Даффер сфокусируются на завершении сюжетных арок уже имеющихся героев.

Создатели «Очень странных дел» известны своим умением эффективно вводить в сериал новых действующих лиц. Кто-то из них остается в сериале надолго, а кто-то задерживается всего на сезон. С годами каст сериала разросся настолько, что стало сложно уделять время всем основным персонажам. В последнем сезоне сериала создатели постараются это исправить.

«Мы делаем все возможное, чтобы не вводить новых персонажей в пятый сезон. Мы стараемся этого не делать, чтобы сфокусироваться на оригинальном актерском составе» — сказал Росс Даффер в интервью IndieWire.

Мэтт Даффер уточняет:

«Когда мы вводим нового персонажа, мы хотим убедиться, что он станет неотъемлемой частью истории. Так, например, было с Эдди. Мы сказали: «Нам нужен персонаж для этой части истории, который будет ее двигателем». Но каждый раз, как мы это делаем, мы нервничаем, потому что у нас отличные актеры и персонажи. И каждый момент, который мы тратим на нового персонажа, мы отнимаем у других. Поэтому мы очень аккуратны с теми, кого вводим в сериал».

Четвертый сезон «Очень странных дел» вышел этим летом. Пятый сезон должен выйти на Netflix в 2024 году.

Фото: Netflix
Юрий Липский
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Особо опасны: 5 фильмов о нарциссических личностях Читать далее 18 августа 2022
10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое 10 красивых исторических мелодрам, которые перенесут вас в прошлое Читать далее 15 августа 2022
Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Забыли про бодипозитив: 7 актеров, которых заставили похудеть ради роли Читать далее 16 августа 2022
Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е Читать далее 17 августа 2022
Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Посмотрите новый анимационный фильм «Гостья из космоса» раньше всех Читать далее 15 августа 2022
Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Тест: только киноман угадает 10 из 10 фильмов по короткому и честному описанию Читать далее 16 августа 2022
Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Как сейчас выглядит и чем занимается красивый мальчик из «Каспера»? Читать далее 15 августа 2022
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Читать далее 19 августа 2022
Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо» Любовь как в сказке: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «После. Долго и счастливо» Читать далее 15 августа 2022
Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Объявлены жюри и конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» Читать далее 16 августа 2022
Related video