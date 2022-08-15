Создатели «Очень странных дел» не собираются задействовать новых персонажей в финальном сезоне

Создатели «Очень странных дел» известны своим умением эффективно вводить в сериал новых действующих лиц. Кто-то из них остается в сериале надолго, а кто-то задерживается всего на сезон. С годами каст сериала разросся настолько, что стало сложно уделять время всем основным персонажам. В последнем сезоне сериала создатели постараются это исправить.

«Мы делаем все возможное, чтобы не вводить новых персонажей в пятый сезон. Мы стараемся этого не делать, чтобы сфокусироваться на оригинальном актерском составе» — сказал Росс Даффер в интервью IndieWire.

Мэтт Даффер уточняет:

«Когда мы вводим нового персонажа, мы хотим убедиться, что он станет неотъемлемой частью истории. Так, например, было с Эдди. Мы сказали: «Нам нужен персонаж для этой части истории, который будет ее двигателем». Но каждый раз, как мы это делаем, мы нервничаем, потому что у нас отличные актеры и персонажи. И каждый момент, который мы тратим на нового персонажа, мы отнимаем у других. Поэтому мы очень аккуратны с теми, кого вводим в сериал».

Четвертый сезон «Очень странных дел» вышел этим летом. Пятый сезон должен выйти на Netflix в 2024 году.