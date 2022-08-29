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Киноафиша Новости Кто сыграл ведущие роли в сериале «Зверобой»?

Кто сыграл ведущие роли в сериале «Зверобой»?

29 августа 2022 16:51
Кто сыграл ведущие роли в сериале «Зверобой»?

Зрителям снова предлагают раскрыть тайны российской глубинки.

11 августа на PREMIER состоялась премьера сериала «Зверобой». Эксклюзив стримингового сервиса рассказывает об амбициозном и талантливом следователе из Москвы Олеге Хлебникове. Правда, молодой человек считает, что тюрьма для жестоких преступников — слишком мягкое наказание. Занимаясь одним из дел, он убивает подозреваемого. Чтобы замять произошедшее, руководство ссылает Хлебникова работать в маленький таежный городок.

Скучное задание оборачивается полным загадок расследованием. В городе орудует маньяк, который оставляет на местах преступлений цветы зверобоя. Местные жители и полиция стараются не обращать на это внимание, чтобы не будоражить общественность. Но жесткий Хлебников не может оставить это просто так.

Главную роль исполнил Павел Чинарев. Он знаком публике по сериалу «Мажор», где он сыграл Ваню. Вместе с ним в «Зверобое» снялась Марина Ворожищева. Ранее в этом году она сыграла Нику в сериале «Оффлайн».

Роль главы местной полиции исполнил Олег Васильков. Его мы помним по сериалам «Полет», «Хрустальный», «Водоворот» и «Перевал Дятлова». Также в сериале играют Федор Лавров, Михаил Евланов, Николай Шрайбер и другие.

Фото: PREMIER
Юрий Липский
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