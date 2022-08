Страшные тайны Disney: 5 шокирующих фактов, после которых любимые мультфильмы уже никогда не будут прежними

Студия Disney всегда подкупала зрителей необычайной проработанностью своих вселенных. Практически в каждом мультфильме компании есть скрытые отсылки, пасхалки и тайные переплетения сюжета. Конечно, для детей эти детали чаще всего остаются незаметными. Но, пересмотрев любимые мультики во взрослом возрасте, можно сильно удивиться и даже сломать себе психику

Урсулу из «Русалочки» срисовали с травести-дивы

Зловещая морская колдунья Урсула, отобравшая голос у русалочки Ариэль, до сих пор снится в кошмарах детям, выросшим в 90-е годы. Но мало кто знает, что этот образ аниматоры не выдумали из головы, а срисовали с реально существовавшего человека. Прототипом для злодейки стал актер, певец и дрэг-квин Харрис Гленн Милстед, больше известный под псевдонимом Дивайн. Артист выходил на сцену и снимался в фильмах Джона Уотерса в образе ярко накрашенной пышной дамы с огромной грудью и светлой «мочалкой» на голове. Все эти черты легко угадываются в получившемся герое.

Кстати, Урсула – не единственный диснеевский персонаж, имеющий оригинальную копию во плоти. Братья и Мамаша Гавс из мультфильма «Утиные истории» также имеют прототип: они списаны с реально существовавшей банды американских гангстеров 30-х годов. Квартет «Поющие Стервятники» из «Книги джунглей» отсылает к внешности и имиджу легендарной группы The Beatles. Правда, сам Джон Леннон отказался озвучивать свою неприглядную мульт-версию. А моделью для создания Ли Шанга из «Мулан» и вовсе послужил Брюс Уиллис.

Русалочка

Тарзан – наследный принц Эренделла

Режиссер мультфильмов «Тарзан» и «Холодное серце» Крис Бак признался на одной из пресс-конференций, что семья Эльзы и Анны хранит гораздо больше секретов, чем кажется на первый взгляд. По одной из официальных авторских версий, родители девушек не погибли во время кораблекрушения, а спаслись на берегу необитаемого острова. Там они построили домик на дереве и произвели на свет третьего наследника Эренделла – мальчика. Вот только на семью напал дикий зверь, и выжить удалось лишь ребенку. Жаль, что сам Тарзан так никогда и не узнает, что у него есть две сестры и целое королевство в придачу.

Кстати, возлюбленная Тарзана Джейн Портер тоже вполне может быть принцессой. Она не только очень похожа на Белль из «Красавицы и Чудовища» (правда, с голубыми глазами – видимо, от папы), но и привозит на остров сервиз, в точности копирующий чайник миссис Поттс и чашечку Чипа.

Но и это еще не все пересечения мультвселенных Disney! Выясняется, что кораблекрушение состоялось, когда король и королева Эренделла плыли в соседнюю страну на свадьбу своих друзей… принцессы Рапунцель и Юджина из мультфильма «Рапунцель: Запутанная История». А останки того самого корабля на морском дне обследует Ариэль в «Русалочке».

Тарзан

Мать Ариэль погибла от рук Капитана Крюка

Пират Крюк – это не только главный антагонист «Питера Пэна», но и самый настоящий убийца. Вечно юный мальчик всегда дружил с русалками Нетландии, одна из которых была подозрительно похожа на Ариэль. Она отличалась от подруг огненно-рыжими локонами и изумрудно-зеленым хвостом. Кроме того, в мультфильме не раз подчеркивалось, что русалки больше всего не свете боялись Крюка. А теперь внимание: во второй части «Русалочки» Ариэль узнает, что ее мать Афина была убита неким жестоким пиратом. Вывод напрашивается сам собой, хотя сценаристы и не давали однозначного комментария на этот счет.

Питер Пэн

Изначально Эльза – злодейка

Сегодня всем очевидно, что основная тема мультфильма «Холодное сердце» – это семейные узы, а также важность прощения и принятия себя. Но оказывается, что изначально сценаристы видели этот сюжет совсем по-другому! Эльза должна была стать жестокой и озлобленной на весь мир злодейкой, как и ее сказочный прототип – Снежная Королева. Песня Let It Go была написана Кристен Андерсон-Лопес специально для того, чтобы принцесса разнесла под нее в щепки свой родной город. Обиженная Эльза должна была спуститься с холма со своими снежными слугами и напасть на людей. Но, появившись на свет, героиня «отказалась» становиться злой. Кристен признается, что съемочной группе пришлось полностью переписывать весь сюжет, отталкиваясь от новой сложной личности принцессы.

Но это было лишь первое самостоятельное «решение» этого персонажа. Следуя за характером Эльзы, сценаристам пришлось уступить ее феминистическим идеям и даже гомосексуальным наклонностям. Несмотря на то что в детском мультфильме нет и не может быть прямого указания на лесбийские отношения, многие истолковывают финал второй части истории именно так.

Холодное сердце

«Фантазия» пропагандирует расизм, а «Король лев» вредит живой природе

Количество судебных исков, которые пришлось выстоять компании Disney, не поддается подсчетам. Мы опустим дела об авторских правах и сексуальных скандалах, а остановимся на исках, напрямую связанных с сюжетами мультфильмов. Оказывается, культовый проект «Фантазия» увековечил расистский стереотип! В первой версии мультика фигурировал чернокожий кудрявый кентавр, который прислуживал своим белым сородичам. Учитывая непростую историю угнетения афроамериканцев, эта деталь глубоко оскорбила многих общественных активистов. После продолжительных разбирательств все сцены с кентавренком вырезали.

Но самые неожиданные обвинения выдвинули ученые-биологи. Они судились со сценаристами и художниками «Короля льва» за то, что те изобразили гиен в негативном свете. Оказывается, из-за этого мультфильма образ гиены-злодея так въелся в сознание людей, что причинил вполне ощутимый вред этим редким животным. На них стали чаще охотиться, а благотворительные фонды перестали уделять им должное внимание.