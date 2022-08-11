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Киноафиша Новости Слепец против Кано: вышел трейлер нового анимационного фильма по «Мортал Комбат»

Слепец против Кано: вышел трейлер нового анимационного фильма по «Мортал Комбат»

11 августа 2022 16:53
Слепец против Кано: вышел трейлер нового анимационного фильма по «Мортал Комбат»

Следующий проект из цикла «Легенды «Смертельной битвы» выпустят осенью.

На YouTube-канале Warner Bros. Entertainment появился дебютный трейлер анимационного боевика «Легенды «Смертельной битвы»: Снежная слепота» — продолжения «Мести Скорпиона» и «Битвы миров».

В центре сюжета нового мультипликационного проекта по мотивам культового файтинга окажется молодой воин Кенши, теряющий зрение в битве за Земное царство. Чтобы дать отпор Кано и Шанг Цунгу, задумавших очередной коварный план по тотальному порабощению, протагонист обращается за помощью к непревзойденному бойцу Куай Ляну и под его опытным наставничеством он преобразовывает свои боевые навыки и вслепую вступает в неравную конфронтацию с мистической угрозой. Судя по ролику, в важный момент не обойдется и без вмешательства самого Саб-Зиро.

Голос главному герою подарил Мэнни Хасинто («Топ Ган: Мэверик»), а в остальной голосовой каст вошли Дэвид Уэнэм, Артт Батлер, Юрий Ловенталь, Дебра Уилсон, Кит Силверштейн, Сумали Монтано, Кортни Тейлор, Патрик Сэйтц, Рон Юань, Кестон Джон, Имари Уильямс и Йин Ли. Поставил мультфильм режиссер Рик Моралес («Бэтмен против Двуликого»), сценарий написал автор двух прошлых ленты из линейки «Легенды», Джереми Адамс.

Цифровой релиз «Снежной слепоты» состоится 8 октября.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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