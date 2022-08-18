Читать все равно придется: лучшие новые сериалы по мотивам книг

Изначально взаимодействие книги и кино было прямолинейно — брали историю с бумаги и переносили ее на экран. Современные же сериалы позволяют более пластичный подход. Сюжеты на экране и в тексте могут уйти в разные направления, но при этом сохранят общие тон и атмосферу. После успеха тв-шоу автор может написать продолжение той книге, по которой его сняли, и, тем самым, даст материал для новых сезонов.

Сериалы не заменяют романы, а создают новый мир, взяв книжную основу. Если вы размышляете, что лучше: читать «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина или смотреть сериал «Дом Дракона», то лучше делать и то, и другое, причем в любой последовательности. В качестве примера — 10 сериалов, после просмотра которых читать книгу еще интереснее.

В 129—131 годах от Завоевания Эйегона I на континенте Вестерос бушевала гражданская война, которой дали название «Танец драконов». Две ветви дома Таргариенов воюют друг с другом за Железный трон. Все началось после смерти Визериса I, когда принцесса Рейенира, поддержанная партией «чёрных», и принц Эйегон, поддержанный партией «зелёных», одновременно заявили свои права на трон.

«Игра престолов», самый популярный на данный момент сериал в мире, это экранизация эпохального цикла фэнтезийных романов Джорджа Р. Р. Мартина «Песня льда и огня». История вымышленного мира поражает количеством сюжетных ветвей, персонажей и неожиданностью поворотов. Самый крупнобюджетный проект HBO принес более сотни самых различных наград и многомиллионную армию поклонников. Фанаты не успели расстроиться, когда закочились «Игры престолов», т.к. Мартин объявил, что будет снят сериал «Дом Дракона», действие которого происходит за 200 лет до событий первой истории.

Дом дракона

Мир накрыла эпидемия, которая убивает только взрослых. Спустя пару лет планета принадлежит детям, ставшими не по-детски жестокими. Подросток Анна и ее маленький брат Астор прячутся в родительском доме, но им приходится покидать убежище в поисках еды. Во время одной из таких вылазок Астора похищает племя «Синих» под предводительством психопатки Анжелики. Анна решительно настроена спасти брата.

Никколо Амманити — один из самых популярных на данный момент писателей Италии, каждое произведение которого становилось бестселлером. За свою карьеру получил множество наград, а семь его книг были экранизированы. Он всегда сам адаптировал свои романы для экрана, а сериал «Анна» стал полностью его проектом — Никколо даже сел в режиссерское кресло. Сам сюжет можно обвинить во вторичности по отношению к «Повелителю мух», но то, как эта история снята, вызывает восхищение. Панорамные пейзажи Сицилии, пустынные заброшенные города, эксцентричные наряды и декорации — все это в обволакивающем гипнотическом повествовании под медитативно-этнический эмбиент.

Анна

Учительница математики Оливия Киттеридж знаменита на весь родной городок цинизмом и неприязнью ко всему новому и нестандартному, но именно в этой суровости она и великолепна. Больше всего желчи и критики достается ее самым близким: сыну Кристоферу и мужу-добряку Генри. Спустя 25 лет, когда у сына семья в другом городе, а Генри умирает, Оливия задумывается, а правильно ли она прожила жизнь?

Изданный в 2009 году, роман «Оливия Киттеридж» американки Элизабет Страут, получил Пулитцеровскую премию и стал финалистом Национальной премии кружка книжных критиков 2008 года. Книжное произведение состоит из 13 отдельных рассказов, которые при этом все же связаны между собой. Для экрана структуру изменили и в центр сюжета поставили главную героиню, а все остальные персонажи переданы во взаимодействии с ней. Шоураннером удалось всего за 4 серии передать почти 300 страниц книги и историю в четверть века. Роль Оливии исполнила оскароносная Фрэнсис МакДорманд, а сериал получил 35 номинаций и выиграл 31 премию, включая 8 наград «Эмми».

Что знает Оливия

Удачей для амбициозной, но пока не проявившей себя, журналистки становится редакционное задание — написать развернутую статью об убийстве двух девушек. Но для этого Камилле Прикер придется вернуться в свой родной город Уинд-Гэп, который она покинула, сбегая от трагической истории и своих психологических травм. Когда-то там умерла её сестра Мэриан и это так повлияло на Камиллу, что девушке пришлось пройти лечение в клинике. В ее сумке всегда фляжка водки, а в самые сложные моменты она спасается селфхармом. Журналистка приезжает домой и, кроме борьбы с болезненным прошлом, ей приходится столкнуться с ужасающим настоящим.

Интересно, что к этому дебютному роману Джиллиан Флинн, выпущенному еще в 2006 году, фильммейкеры обратились только в 2018, уже после успеха экранизации другой её книги. В 2014 году мир поразил триллер «Исчезнувшая», который Флинн написала за два года до этого. Печатный оригинал «Острых осколков» получил ряд литературных премий, как и экранизация в виде мини-сериала с Эми Адамс (6-кратная номинантка на «Оскар») в главной роли. Самые значимые из них: «Золотой глобус» и восемь номинаций на «Эмми».

Острые предметы

Офисная работа Евы Полластри в качестве офицера M15 не совсем соответствует её шпионским фантазиям, пока ей не поручают выследить Вилланель. Красивая и стильная убийца-психопат работает на секретную организацию под названием «Двенадцать». Эти двое становятся полностью одержимы друг другом, отказываются от самого важного, бросают свои миссии и начинают меняться. И непонятно, что в итоге — с одинаковой страстью они могут убить или упасть в объятия друг друга.

Первый сезон еще можно назвать экранизацией новелл Люка Дженнингса «Кодовое имя Вилланель». Дальше сюжеты пошли в совершенно разных направлениях, но при при этом всё еще имеют общую ДНК. При трансляции рейтинги сериала зашкаливали, а Сандра О и Джоди Комер получили по «Золотому глобусу» и по статуэтке «Эмми» за своих таких ярких и необычных персонажей.

Убивая Еву

В приморском городке, где каждый второй — богатый селебрити, живущий в огромной вилле на берегу, происходит убийство мужчины. Расследование выявляет, что с преступлением как-то связаны трое женщин, дети которых ходят в одну школу. Когда мать-одиночка Джейн после переезда в город сдружилась с Мэделин и Селестой, она думала, что у них идеальные семьи с послушными детьми и состоятельными любящими мужьями. Но проблем у богатых красоток не меньше, чем у нее, когда-то пережившей изнасилование.

Пример того, когда тв-адаптация оказалась успешнее книги. Роман Лианы Мориарти, который лег в основу сценария, не получил литературного признания, а для сериала история оказалась идеальной. На малый экран были приглашены звезды большого метра: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Александр Скарсгард, Адам Скотт, Зои Кравиц. Хотя роман был полностью раскрыт в первом сезоне, успех сериала — 101 номинация и 54 награды, в том числе 8 премий «Эмми» — потребовал продолжения. Лиана Мориарти продлила историю, а все звездные актеры повторили свои роли. И даже пригласили Мэрил Стрип.

Большая маленькая ложь

Компания Uber совершила революцию в сфере такси, изменив принцип работы этого сервиса, как для водителей, так и для пассажиров. За эволюцией этого гиганта стоял Трэвис Каланик, не просто генеральный директор, а вдохновитель и бизнес-гений. Семь эпизодов сериала показывают его стремительный взлет и такое же стремительное падение из-за нелепых скандалов и сплетен.

Книги на основе реальных бизнес-историй хотя и популярны в последнее время, но не каждую из них можно перенести на экран. За бестселлер журналиста New York Times Майка Айзека, вышедшего в 2019 году, взялись Брайан Коппельман и Дэвид Левин. Шоураннеры «Миллиардов» смогли это научно-популярное произведение переформатировать в художественный сценарий и сделать шоу об очень богатых людях, преодолевающих этические и правовые нормы, чтобы получить то, что они хотят.

На взводе: Битва за Uber

Пятеро школьниц в провинциальном городке Милвуд жили обычной жизнью: решали школьные вопросы, обсуждали парней и готовились к выпускному. Но в какой-то момент они стали получать угрожающие сообщения со скрытого номера. А вскоре заметили, что за ними постоянно наблюдает мужчина в жуткой маске. У девочек есть свои темные секреты, но неизвестный требует расплату за грех, который совершили их матери 20 лет назад.

Предполагала ли американка Сара Шепард, что ее легкие подростковые романы «Милые обманщицы» не только экранизируют, но они станут отдельной мультимедийной вселенной? Сейчас франшиза состоит из двух серий, насчитывающих в общей сложности 21 книгу, четырех телесериалов и одного веб-сериала — итого более 150 серий. Согласно статистике, каждую серию смотрят не менее 2 миллионов зрителей.

Милые обманщицы. Первородный грех

Когда Генри впервые встречает Клэр, она сообщает, что знает его всю жизнь. А еще она знает главный секрет Генри — из-за некого генетического сбоя он путешествует во времени. Однако для него это не феноменальная возможность, а проклятье. Такие скачки происходят не по его желанию, всегда резко и неожиданно, он всегда перемещается голым и никогда не знает, где окажется. Генри из будущего, более взрослый, чем на момент их встречи, постоянно посещал Клэр, когда она была еще маленькой девочкой. Они полюбят друг друга, но это будут очень сложные отношения.

Дебютный роман Одри Ниффенеггер просто ворвался в 2003 году в литературный мир, поразив таким необычным и сложным сюжетом. Его чтение сродни решению головоломки и приходится держать в голове все временные пласты, а его экранизация требовала немало усилий. Впервые перенести на экране необычную историю любви рискнул Роберт Швентке в 2009 году, а в 2022 году роман был адаптирован в сериал из шести эпизодов. Шоураннеры добавили в сюжет интервью с участием Генри и Клэр, которые комментируют некоторые момент, что облегчает понимание истории.

Жена путешественника во времени

В государстве Гилеад победили тоталитаризм и религия, а во главе встала элита — небольшая кучка людей, которые жестко управляют остальными. Но главную проблему не могут решить ни законы, ни бог — большая часть женщин этого мира бесплодны. Тех же, кто способен родить ребёнка, превращают в суррогатных матерей. Джун Осборн попадает в специальный центр, получает новое имя и теперь должна забеременеть и выносить ребёнка, чтобы отдать его привилегированной семье.

Футуристический антиутопический роман канадской писательницы Маргарет Этвуд появился на книжных полках в 1985 году и на следующий год стал номинантом на Букеровскую премию. Со временем «Рассказ служанки» был даже включен в школьную программу. Экранизация сериала была не менее успешна: восемь премий «Эмми» в 13 номинациях и «Золотой глобус». Сейчас снимается уже пятый сезон, а его успех стал причиной книжного продолжения. В 2019 году Этвуд опубликовала сиквел под названием «Заветы», который получил-таки Букеровскую премию.