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Кто сыграл главные роли в сериале ТНТ «Бедный олигарх»

15 августа 2022 16:12
Кто сыграл главные роли в сериале ТНТ «Бедный олигарх»

Представляем основной актерский состав комедии Сарика Андреасяна.

В этом году на сервисе PREMIER вышел сериал «Бедный олигарх», основанный на новостях о санкциях западных стран против российских бизнесменов. Продюсером проекта стал Сарик Андреасян, который увидел возможность снять комедию о том, как олигарху приходится снова учиться заниматься бытовыми делами. Он теряет деньги, рядом остается только верный дворецкий, и теперь главному герою нужно понять, как жить дальше. Рассказываем об актерах, которые исполнили в «Бедном олигархе» ведущие роли.

Владимир Сычев

Владимир Сычев — настоящий ветеран российского кино и телевидения. Он начинал еще в «Ералаше», после чего играл эпизодические роли в огромном количестве российских фильмах и сериалах. Так, в его фильмографии можно найти роли в культовой комедии «ДМБ», «Бумере», фильме «Духless», сериалах «Дальнобойщики», «Папины дочки» и российской адаптации «Двух девиц на мели». «Бедный олигарх» — первая большая главная роль актера.

Максим Лагашкин

Лагашкин тоже зарекомендовал себя как актер, который не любит сидеть без работы. В его фильмографии больше ста ролей. Например, его можно увидеть в фильмах «Живой», «Аритмия», «Географ глобус пропил», «От 180 и выше». Вместе с тем он снялся в сериалах «Дылды», «Звоните ДиКаприо!», «257 причин, чтобы жить», «Мертвые души» «Жуки» и «Воскресенский».

Клара Бела Балде

В «Бедном олигархе» девушка исполнила роль эскортницы Оливии. На данный момент у Балде совсем немного ролей. Так, она участвовала в съемках сериала «Крысолов» и фильма «Парадоксы» Гоши Куценко. По словам девушки, ее смешит, как все удивляются, насколько хорошо она выучила русский язык, при том, что он для нее родной. Перед началом актерской карьеры Балде долго занималась танцами.

Роман Васильев

В «Бедном олигархе» Васильев играет юриста главного героя. Несмотря на свою небольшую фильмографию, у молодого человека есть уже пара заметных ролей. Он сыграл робота-дворецкого в сериале «Лучше, чем люди», который купил Netflix. Также он поучаствовал в съемках американского сериала «Алиенист», звездами которого являются Даниэль Брюсь и Люк Эванс. Из ближайших проектов актера — сериал «Анна К».

Фото: PREMIER
Юрий Липский
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