Звезда «Бората 2» Мария Бакалова получила роли в фильмах Софии Копполы и Джерри Сайнфелда

Звезда «Бората 2» Мария Бакалова продолжает расширять свою стремительно растущую фильмографию. На этот раз выяснилось, что молодая актриса приняла участие сразу в двух примечательных картинах. По сведениям Deadline, Бакалова сыграла в режиссерском дебюте комика Джерри Сайнфелда «Без глазури», в котором расскажут о создании одного из любимых лакомств американцев — печенья «Поп-тарт», и продюсерском проекте Софии Копполы «Сказочная страна». Первой лентой занимается сервис Netflix, а второй — студия American Zoetrope.

Драма «Сказочная страна» основана на автобиографической книге Алисии Эбботт, действие которой разворачивается на фоне эпидемии СПИДа в конце 1970-х – начале 1980-х. В фильме расскажут историю взросления дочери гей-активиста Стива Эбботта. Создательница «Трудностей перевода» уже давно курирует материал и в какой-то момент даже хотела выступить соавтором экранизации, но в итоге передала бразды правления дебютанту Эндрю Дархэму.

В комедии «Без глазури», чья концепция родилась из шутки на специальном концерте Сайнфелда, зрителей перенесут в 1963 год. В этой картине осветят занимательную историю соперничества двух компаний по производству сухих завтраков.

Подробности ролей Марии неизвестны, но съемки обеих лент уже завершены. В начале августа у Бакаловой вышел тепло принятый фестивальный слэшер «Тела, тела, тела», а в следующем году ее можно будет услышать в триквеле «Стражей Галактики», где она подарила голос псу Космо.