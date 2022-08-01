Джон Фавро призывал братьев Руссо не убивать Тони Старка в «Мстителях: Финал»

«Вы ведь не хотите, чтобы зрители выходили из кинотеатра и тут же бросались под проезжающие мимо машины», – убеждал своих коллег Фавро.

Смерть Тони Старка/Железного человека в фильме «Мстители: Финал» остается одним из поворотных моментов в киновселенной Marvel. Персонаж Роберта Дауни – младшего совершил героический поступок, пожертвовав собой ради спасения мира, однако оказывается, что Джон Фавро пытался убедить режиссеров Джо и Энтони Руссо не убивать всеми любимого героя. Напомним, Фавро стоял у истоков MCU, сняв «Железного человека» и «Железного человека 2». Кроме того, в фильмах Marvel он играет Хэппи Хогана.

«Часть давления [по поводу того, чтобы не убивать Тони Старка] исходила от Джона Фавро, который позвонил нам после того, как он прочитал сценарий… Он сказал нам: «Вы действительно собираетесь убить Железного человека?» – рассказал в интервью Vanity Fair Энтони Руссо.

«Да, все так и было. Я помню, как поспешно шел в угол сцены, пытаясь унять Фавро, который говорил мне по телефону: «Вы не можете этого сделать. Это невероятно расстроит людей. Вы ведь не хотите, чтобы они выходили из кинотеатра и тут же бросались под проезжающие мимо машины». Но мы все равно сделали по-своему», – добавил к этому Джо Руссо.

Вскоре после релиза «Мстителей: Финал» сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили привели аргументы в пользу того, что решение убить Тони Старка было правильным. По их словам, именно самопожертвование стало идеальным завершением сюжетной арки Старка, начавшейся в «Железном человеке» (2008).