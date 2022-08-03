Начались съемки научно-фантастического фильма «Микки7» с Робертом Паттинсоном

Согласно данным KFTV, в Великобритании стартовали съемки новой картины Пона Джун-хо, который обрел мировую славу благодаря победе своего социального триллера «Паразиты» (2019) на Каннском кинофестивале и «Оскаре». Предстоящий фильм пока не получил официального названия. В его основу ляжет опубликованный в феврале роман Эдварда Эштона «Микки7».

Титульную роль в экранизации «Микки7» исполнит звезда «Бэтмена» и «Довода» Роберт Паттинсон. Вместе с ним в актерский состав вошли Тони Коллетт («Реинкарнация»), Марк Руффало (Халк из киновселенной Marvel), Стивен Ян («Минари») и Наоми Аки («Звездные войны: Скайуокер. Восход»).

Роман Эштона повествует о «работнике одноразового использования» Микки7, которого посылают на опасные миссии в рамках колонизации обледенелой планеты Нифльхейм. Главный герой должен во что бы то ни стало исполнять поручаемые ему задания, даже если для этого ему нужно жертвовать собственной жизнью. Дело в том, что он способен к регенерации после смерти, сохраняя воспоминания из своих прошлых жизней. Пережив уже шесть смертей, седьмое воплощение Микки узнает кое-что, что от него все это время скрывали. Пока неясно, насколько фильм Пона Джун-хо будет близок к первоисточнику – адаптированный сценарий он написал лично.

Дата релиза киноадаптации «Микки7» пока не установлена.