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Киноафиша Новости Социальная драма с Глебом Калюжным: о чем сериал «Новенький»

Социальная драма с Глебом Калюжным: о чем сериал «Новенький»

19 августа 2022 15:06
Социальная драма с Глебом Калюжным: о чем сериал «Новенький»

Третий сезон уже стартовал.

10 августа в онлайн-кинотеатре START дебютировала многосерийная социальная драма «Новенькие», главную роль в которой сыграл Глеб Калюжный — это прямое продолжение двухсезонного подросткового сериала «Новенький».

Сюжет оригинала закручен вокруг пропажи шестнадцатилетнего парня Максима Плетнева (Калюжный). Богатый подросток переезжает в маленький городок Юровск из-за развода родителей, но в школе его встречают с неприязнью — парень подвергается издевательствам сверстников. Все резко меняется после его внезапного исчезновения, что становится спусковым крючком и раскрывает секреты не только его одноклассников, но и горожан. Во втором сезоне неожиданное возвращение Плетнева становится поводом для изучения другой, еще более загадочной местной тайны. Протагонист узнает жуткие секреты о страшной трагедии, произошедшей в городке в 1980-е, но о ней все взрослые почему-то старательно пытаются не вспоминать.

В свежих эпизодах Макс переживает первый год после школы — самый сложный в жизни вчерашнего подростка. Закончив учебу, персонаж растерял многих друзей из-за того, что он и его товарищи разъехались по разным городам, но один инцидент заставляет парня и его приятелей вернуться. События набирают оборот после того, как самая веселая девочка из компании Лера (Елизавета Запорожец) совершает попытку самоубийства, поскольку кто-то слил в сеть ее интимное видео. Таким образом, Макс и остальные возвращаются, чтобы разобраться в ситуации, но в процессе всплывают каверзные подробности — оказывается, свои секреты есть не только у Леры, но и у каждого из четырнадцати действующих лиц, только вступивших во взрослую жизнь.

Фото: START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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