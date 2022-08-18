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Киноафиша Новости Сериал «Женщина-Халк» создавался под влиянием «Дряни» и «Лучше звоните Солу»

Сериал «Женщина-Халк» создавался под влиянием «Дряни» и «Лучше звоните Солу»

18 августа 2022 12:28
Сериал «Женщина-Халк» создавался под влиянием «Дряни» и «Лучше звоните Солу»

Шоураннер постаралась вобрать в проект Marvel лучшее из обоих шоу.

Незадолго до премьеры сериала «Женщина-Халк: Адвокат», которая состоялась на сервисе Disney+ сегодня, шоураннер и главный сценарист нового телекомикса Marvel Studios Джессика Гао пообщалась с порталом Variety. В интервью Гао рассказала о шоу, которые послужили ей в качестве творческого вдохновения для создания убедительной юридической комедии, где ломается четвертая стена. По признанию автора, больше всего она опиралась на «Дрянь» и «Лучше звоните Солу»:

«Мы буквально до дыр затерли эту тему в процессе обсуждений, возвращаясь к ней снова и снова. В целом же было два шоу, на которые я ориентировалась больше всего — это «Дрянь» и «Лучше звоните Солу». Другой сериал, о котором мы много беседовали в комнате сценаристов — это первый сезон «Американской истории преступлений».

Параллели с остроумной комедийной драмой Фиби Уоллер-Бридж можно было лицезреть еще в трейлерах и отрывках. Например, героиня Татьяны Маслани тоже неоднократно подмигивала с экрана зрителям, а сходство с завершившимся спин-оффом «Во все тяжкие» в данном случае скорее тематическое, потому что, как и персонаж Боба Оденкерка, зеленая великанша Дженнифер Уолтерс работает юристом.

Новые эпизоды «Женщины-Халка» будут выходить каждый четверг.

Фото: Marvel Studios
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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