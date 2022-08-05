Майя Хоук и Камила Мендес замышляют проучить своих обидчиков в тизере комедии «Делать месть»

Стриминговый сервис Netflix поделился дебютным тизером черной комедии «Делать месть» (Do Revenge), главные роли в которой сыграли Майя Хоук («Очень странные дела») и Камила Мендес («Ривердэйл»). В ближайшее время должен появиться полноценный трейлер.

Изначально картину позиционировали своеобразным переосмыслением «Незнакомцев в поезде» Альфреда Хичкока, только с женским составом и уклоном в юмористическую составляющую. В центре сюжета окажутся старшеклассницы Элеонора (Хоук) и Дреа (Мендес), решившие объединить усилия, чтобы наказать своих обидчиков. Дреа надеется отомстить парню, который предал ее и подло слил в сеть их интимное видео, в то время как Элеонора хочет расквитаться с девушкой, пустившей о ней ложные слухи.

В актерский состав вошли Остин Абрамс («Эйфория»), Алиша Боэ («13 причин почему»), Талия Райдер («Вестсайдская история»), Риш Шах («Мисс Марвел»), Джонатан Дэвисс («Внешние отмели»), Элиза Беннетт («Династия»), Пэрис Берелс («Хэллоуин Хьюби»), Майя Рефикко («Милые обманщицы: Первородный грех»), а также Софи Тёрнер («Игра престолов»).

За постановку отвечает режиссер ромкома «Кто-то классный» Дженн Робинсон, не так давно сотрудничавшая с Тайкой Вайтити в написании сценария «Тора: Любовь и гром». Над сюжетом «Делать месть» Робинсон работала вместе с Селестой Баллард («Космический джем: Новое поколение»).

«Делать месть» выйдет на Netflix 16 сентября.