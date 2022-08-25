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Киноафиша Новости Экранизацию видеоигры BioShock снимет режиссер «Голодных игр» Френсис Лоуренс

Экранизацию видеоигры BioShock снимет режиссер «Голодных игр» Френсис Лоуренс

25 августа 2022 23:34
Экранизацию видеоигры BioShock снимет режиссер «Голодных игр» Френсис Лоуренс

Также фильм получил очень компетентного сценариста.

Многострадальная экранизация видеоигры BioShock все-таки доберется до экранов. Поможет в этом, как ранее стало известно, потоковый сервис Netflix, который сегодня определился с режиссером. Согласно Deadline, к созданию киноверсии мрачного шутера от первого лица медиагигант подключил Френсиса Лоуренса.

В богатом послужном списке кинематографиста значатся блокбастер «Я — легенда», шпионский триллер «Красный воробей», кинокомикс «Константин: Повелитель тьмы», а также несколько эпизодов масштабного сериала «Видеть» и три последних фильма франшизы «Голодные игры». Сейчас он занимается съемками приквела «Баллада о змеях и певчих птицах». Для Netflix Лоуренс снял выходящее в ноябре семейное фэнтези с Джейсоном Момоа «Страна снов».

Сценарий фильма по BioShock напишет Майкл Грин («Логан», «Бегущий по лезвию 2049»). Его задача адаптировать материал, пока Лоуренс занимается приквелом «Голодных игр». Как только режиссер освободится от этого проекта, он сразу же возьмется за BioShock. Производство фильма курируют студии Vertigo Entertainment, Take-Two Interactive и 2K.

В оригинальной игре 2007 года речь идет о жутком подводном городе, скрытом на дне Атлантического океана, и его многочисленных обитателях, мутировавших из-за вещества «АДАМ».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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