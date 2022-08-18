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Киноафиша Новости Эмма Робертс открывает настоящую любовь в трейлере ромкома «Ирония судьбы в Голливуде»

Эмма Робертс открывает настоящую любовь в трейлере ромкома «Ирония судьбы в Голливуде»

18 августа 2022 12:37
Эмма Робертс открывает настоящую любовь в трейлере ромкома «Ирония судьбы в Голливуде»

Где-то мы уже это видели.

MGM выпустила трейлер своей грядущей романтической комедии «Ирония судьбы в Голливуде»

В ролике показано утро Гриффина (Томас Манн) и Марго (Эмма Робертс), после чего они отправляются на встречу со своими партнерами. Молодой человек пытается сделать предложение своей девушке, но она отказывает. Девушку Гриффина играет Мэделин Петш.

Дальше нам показывают Марго с ее парнем Кипом, которого играет Льюис Тан. Он бросает девушку в ночь перед свадьбой ее сестры. Расстроенная Марго возвращается домой и находит в своей постели Гриффина, который перепутал ее адрес со своим.

Звучит знакомо? Всё правильно, российский режиссер Марюс Вайсберг, известный по фильмам «Гитлер капут», «Бабушка легкого поведения» и «Любовь в большом городе» решил переосмыслить «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова в Голливуде. Сценаристом выступила Тиффани Полсен написавшая фильм «Пара на праздники».

Американская версия отличается от русской тем, что главные герои не остаются сидеть дома. Марго берет Гриффина на свадьбу сестры, чтобы выдать его за своего парня, пока Кип не приходит на праздник сам.

Фильм выйдет в США 9 сентября. Премьера в России должна состояться на день раньше.

Фото: American International Pictures
Юрий Липский
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