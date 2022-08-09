Тест: какое существо из Marvel твое тотемное животное?

Земные и межгалактические звери – частые гости киновселенной Marvel, и мы предлагаем тебе пройти тест, чтобы выяснить, кто из них заточен в твоем теле.

Вселенная MCU богата не только на супергероев, но и фантастических животных, которые порой даже затмевают главных персонажей. Разве найдется хоть один зрителей, который не умилился при виде кота-флеркена Гуси? Или может вы бы смогли устоять и не отдать псу Лаки всю пиццу в мире? А крик козлов из «Тор: Любовь и гром» еще долго не покинет вас, как бы этого ни хотели.

Если вы верите в существование тотемных животных, то обязательно пройдите наш тест. Как знать, может именно в вас живет аллигатор Локи?