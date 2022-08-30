Сотый фильм Лиама Нисона «Марлоу» выйдет в декабре

Нуарный детективный триллер «Марлоу» с Лиамом Нисоном в главной роли, который станет уже сотым фильмом в богатой фильмографии исполнителя, обрел официальную дату премьеры. Киностудия Open Road Films выпустит юбилейную ленту звезды в прокат 2 декабря этого года.

Главным действующим лицом картины выступает персонаж, придуманный писателем Рэймондом Чандлером. Нисон предстанет в образе частного детектива Филипа Марлоу, который является героем целого литературного цикла. Впрочем, в основу предстоящего фильма легла не одна из книг Чандлера, а литературный нуар писателя Джона Бэнвилла «Блондинка с фингалом».

Действие развернется в Бэй-Сити 1930-х. Марлоу переживает не лучшие времена. В это непростое время к нему обращается привлекательная наследница большого семейного состояния в исполнении Дайан Крюгер. Она нанимает сыщика, чтобы он нашел ее пропавшего экс-любовника. На первый взгляд дело приносит герою много неприятностей. Нажеясь на легкий заработок, Марлоу соглашается на дело, но в ходе расследования события приобретают смертельно опасный оборот. В поисках правды протагонист погружается в темную сторону голливудского кинобизнеса и переходит дорогу совершенно не тем людям.

За проект отвечают два обладателя премии «Оскар»: режиссер Нил Джордан («Интервью с вампиром») и сценарист Уильям Монахэн («Отступники»). В остальной каст вошли Алан Камминг, Джессика Лэнг, Иэн Харт, Адевале Акинойе-Агбаже, Дэнни Хьюстон, Даниэла Мелшиор, Франсуа Арно, Даррелл Д’Силва, Колм Мини и Стелла Стокер.