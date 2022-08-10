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Киноафиша Новости Идрис Эльба хотел бы сразиться с Суперменом в образе Бладспорта из «Отряда самоубийц»

Идрис Эльба хотел бы сразиться с Суперменом в образе Бладспорта из «Отряда самоубийц»

10 августа 2022 11:16
Идрис Эльба хотел бы сразиться с Суперменом в образе Бладспорта из «Отряда самоубийц»

Актер надеется вернуться в расширенную вселенную DC.

В рамках недавней нью-йоркской премьеры экшен-драмы о выживании «Зверь» Идрис Эльба, как и положено в таких случаях, активно общался с журналистами. В беседе с Variety его попросили поделиться мыслями о потенциальном возвращении к образу Бладспорта из прошлогоднего супергеройского боевика DC «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Актер подхватил инициативу и с энтузиазмом заявил, что хотел бы отразить на экране столкновение его героя с Суперменом, тем самым ссылаясь на момент из ленты Джеймса Ганна, где проговаривают, что персонаж Эльбы Роберт Дюбуа угодил за решетку после того, как отправил в реанимацию с помощью пули из криптонита самого Человека из стали.

«Я бы с превеликим удовольствием рассказал историю о встрече с Суперменом. Нет никаких сомнений. Бладспорт против Супермена — это обязано произойти», – сказал Эльба.

Где в дальнейшем появится Бладспорт и появится ли он вообще, пока непонятно, но в интервью Fandango исполнитель отметил, что как раз в данный момент он обговаривает некий крупный проект DC. Будет ли это фильм или же сериал, до конца не ясно, но в разработке у Ганна сейчас точно находится второй сезон «Миротворца» и загадочное безымянное шоу, сюжет которого выстроят вокруг Аманды Уоллер (Виола Дэвис).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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