Идрис Эльба хотел бы сразиться с Суперменом в образе Бладспорта из «Отряда самоубийц»

В рамках недавней нью-йоркской премьеры экшен-драмы о выживании «Зверь» Идрис Эльба, как и положено в таких случаях, активно общался с журналистами. В беседе с Variety его попросили поделиться мыслями о потенциальном возвращении к образу Бладспорта из прошлогоднего супергеройского боевика DC «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Актер подхватил инициативу и с энтузиазмом заявил, что хотел бы отразить на экране столкновение его героя с Суперменом, тем самым ссылаясь на момент из ленты Джеймса Ганна, где проговаривают, что персонаж Эльбы Роберт Дюбуа угодил за решетку после того, как отправил в реанимацию с помощью пули из криптонита самого Человека из стали.

«Я бы с превеликим удовольствием рассказал историю о встрече с Суперменом. Нет никаких сомнений. Бладспорт против Супермена — это обязано произойти», – сказал Эльба.

Где в дальнейшем появится Бладспорт и появится ли он вообще, пока непонятно, но в интервью Fandango исполнитель отметил, что как раз в данный момент он обговаривает некий крупный проект DC. Будет ли это фильм или же сериал, до конца не ясно, но в разработке у Ганна сейчас точно находится второй сезон «Миротворца» и загадочное безымянное шоу, сюжет которого выстроят вокруг Аманды Уоллер (Виола Дэвис).