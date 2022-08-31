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Киноафиша Новости Netflix объявил даты релиза «Белого шума», «Бардо» и ряда других фильмов

Netflix объявил даты релиза «Белого шума», «Бардо» и ряда других фильмов

31 августа 2022 10:02
Netflix объявил даты релиза «Белого шума», «Бардо» и ряда других фильмов

В обширный список попали также ленты с Кристианом Бэйлом и Линдси Лохан.

Потоковый сервис Netflix раскрыл даты выхода большинства своих осенне-зимних новинок, в числе которых оказались ностальгическая комедия Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Бардо» и экранизация постмодернистского романа «Белый шум» от Ноа Баумбака.

Учитывая, что «Белый шум» и «Бардо» имеют потенциал для престижных наград, прежде чем выйти в онлайн-кинотеатре, в ноябре обе ленты получат ограниченный кинотеатральный релиз. Непосредственно на стриминге картины станут доступны 16 декабря и, соответственно, 20 декабря. По схожей схеме выйдет и готический детективный триллер с Кристианом Бэйлом «Всевидящее око» (в кинотеатрах — с 23 декабря, на Netflix — с 6 января 2023 года).

Также датами релиза обзавелись мюзикл по книге Роальда Даля «Матильда» (25 декабря), праздничный ромком с Линдси Лохан «Рождество в Стране чудес» (10 ноября), спортивная драма с Маттиасом Швайгхёфером «Пловцы» (23 ноября), мультфильм Генри Селика «Уэнделл и Уайлд» (28 октября), триллер с Джессикой Честейн и Эдди Редмэйном «Добрый медбрат» (26 октября), документальный фильм «Вулкан: Спасение от Вакаари» (16 декабря), романтическая комедия «Рождество вместе с тобой» (17 ноября), анимационный фильм «Скрудж: Рождественская песнь» (2 декабря), «Пиноккио» Гильермо дель Торо (9 декабря), фэнтези Пола Фига «Школа добра и зла» (19 октября), экранизация повести Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» (5 октября) и киноверсия романа-бестселлера «Счастливые девочки не умирают» с Милой Кунис (7 октября). Кроме того, в ноябре Netflix выпустит мультик «Дракон моего отца», а в декабре — драму с Флоренс Пью «Чудо». Точные даты пока не анонсированы.

В период праздников на стриминге покажут сиквел детектива «Достать ножи» (23 декабря), фэнтези с Джейсоном Момоа «Страна снов» (18 ноября) и продолжение «Энолы Холмс» (4 ноября).

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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