Хью Джекман испытывает семейные проблемы в трейлере драмы «Сын»

Студия Sony Pictures Classics презентовала дебютный тизер душещипательной семейной драмы Флориана Зеллера «Сын» с Хью Джекманом в главной роли. Как и позапрошлогодний «Отец», новая картина режиссера позиционируется как проект с прицелом на наглады, и минутный ролик является этому отличным свидетельством — у каждого из основных звезд есть свой яркий момент. Вместе с Джекманом в ленте снялись Лора Дерн, Зен МакГрат, Ванесса Кирби и сэр Энтони Хопкинс.

В фильме по пьесе Зеллера и Кристофера Хэмптона расскажут о семьянине из Нью-Йорка Питере (Джекман), чья идеальная жизнь с молодой женой Бет (Кирби) и новорожденным ребенком выворачивается наизнанку после того как бывшая супруга мужчины Кейт (Дерн) заявляется к нему с просьбой помочь их старшему сыну Николасу (МакГрат). Дело в том, что подросток отбился от рук, он прогулял несколько месяцев школьных занятий и ведет себя очень странно, а порой и жестоко, поэтому единственную надежду на спасение парня женщина видит в Питере. Используя исключительно тепло и ласку, отец пытается наставить сбившегося с пути юношу и исправить свои родительские ошибки, но тяжесть состояния Николаса настолько велика, что от этого страдают буквально все. В какой-то момент ситуация выходит из-под контроля.

Мировая премьера «Сына» состоится в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, а потом ленту продемонстрируют публике 47-го смотра в Торонто. В мировой прокат фильм выйдет 11 ноября.