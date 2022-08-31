Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Начать сначала" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Хью Джекман испытывает семейные проблемы в трейлере драмы «Сын»

Хью Джекман испытывает семейные проблемы в трейлере драмы «Сын»

31 августа 2022 09:32
Хью Джекман испытывает семейные проблемы в трейлере драмы «Сын»

Звезда «Людей Икс» взял прямой курс на «Оскар».

Студия Sony Pictures Classics презентовала дебютный тизер душещипательной семейной драмы Флориана Зеллера «Сын» с Хью Джекманом в главной роли. Как и позапрошлогодний «Отец», новая картина режиссера позиционируется как проект с прицелом на наглады, и минутный ролик является этому отличным свидетельством — у каждого из основных звезд есть свой яркий момент. Вместе с Джекманом в ленте снялись Лора Дерн, Зен МакГрат, Ванесса Кирби и сэр Энтони Хопкинс.

В фильме по пьесе Зеллера и Кристофера Хэмптона расскажут о семьянине из Нью-Йорка Питере (Джекман), чья идеальная жизнь с молодой женой Бет (Кирби) и новорожденным ребенком выворачивается наизнанку после того как бывшая супруга мужчины Кейт (Дерн) заявляется к нему с просьбой помочь их старшему сыну Николасу (МакГрат). Дело в том, что подросток отбился от рук, он прогулял несколько месяцев школьных занятий и ведет себя очень странно, а порой и жестоко, поэтому единственную надежду на спасение парня женщина видит в Питере. Используя исключительно тепло и ласку, отец пытается наставить сбившегося с пути юношу и исправить свои родительские ошибки, но тяжесть состояния Николаса настолько велика, что от этого страдают буквально все. В какой-то момент ситуация выходит из-под контроля.

Мировая премьера «Сына» состоится в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля, а потом ленту продемонстрируют публике 47-го смотра в Торонто. В мировой прокат фильм выйдет 11 ноября.

Фото: Sony Pictures Classics
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko Читать далее 29 июля 2022
От «Эйфории» до «Солнцестояния»: лучшие фильмы и сериалы студии A24 От «Эйфории» до «Солнцестояния»: лучшие фильмы и сериалы студии A24 Читать далее 29 августа 2022
Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Тест: на какой культовый фильм будет похожа ваша осень Читать далее 1 сентября 2022
8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона» 8 фильмов и сериалов, похожих на «Дом Дракона» Читать далее 30 августа 2022
Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое Второй шанс: 7 новых фильмов о возвращении в прошлое Читать далее 29 августа 2022
Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Неприятности в раю: 6 трудностей, с которыми пришлось столкнуться актерам Marvel Читать далее 31 августа 2022
5 легких фильмов для просмотра с друзьями 5 легких фильмов для просмотра с друзьями Читать далее 31 августа 2022
Страшные тайны Disney: 5 шокирующих фактов, после которых любимые мультфильмы уже никогда не будут прежними Страшные тайны Disney: 5 шокирующих фактов, после которых любимые мультфильмы уже никогда не будут прежними Читать далее 30 августа 2022
Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний» Современная сказка про джинна: Киноклуб Киноафиши приглашает на показ фильма «Три тысячи лет желаний» Читать далее 30 августа 2022
Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Что смотреть в кинотеатрах: 10 главных премьер сентября Читать далее 1 сентября 2022
Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Тест: кто ты в мире «Властелина колец»? Читать далее 31 августа 2022
Related video