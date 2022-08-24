Сериал «Ради всего человечества»: что известно о четвертом сезоне

Ровно две недели назад подошел к концу третий сезон многосерийной космодрамы Apple TV+ «Ради всего человечества», в которой авторы успешно фантазируют на тему альтернативной истории, где СССР удалось опередить США в высадке на Луну. В прошлом месяце сериал с Юэлем Киннаманом получил продление еще на сезон, но что известно о предстоящих сериях?

Когда начнутся съемки

Сценарий четвертого сезона уже полностью написан, а производство стартует буквально со дня на день. Учитывая стандартный премьерный интервал, можно предположить, что релиз состоится ближе к концу 2023 года.

Как будет развиваться сюжет

В третьем сезоне опасности бескрайнего космоса сменились проблемами на Земле. В результате теракта в Космическом центре Джонсона погибло два ключевых персонажа, а именно — Карен Болдуин (Шантель Ван Сантен) и Молли Кобб (Соня Уолгер). Что касается Эда Болдуина (Киннаман), то космонавту удается организовать переправу своей беременной дочки Келли (Синти У) на «Феникс». Однако после того как он совершает приземление, ему сообщают трагическую новость о смерти супруги, добавляя, что он несет ответственность за инцидент с учениями.

Учитывая финальный твист, когда Марго Мэдисон (Ренн Шмидт) оказывается в Москве двадцатилетней давности, можно не сомневаться, что в следующем сезоне произойдет очередной временной скачок — на этот раз в начало нулевых.